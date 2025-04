Pronostico Eintracht Francoforte-Tottenham: il fattore decisivo

Eintracht Francoforte-Tottenham è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

L’uno a uno dell’andata lascia grosse speranze al Francoforte che, già due volte, ha vinto questa manifestazione. I tedeschi in Inghilterra hanno dimostrato di essere una squadra importante, non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello caratteriale. Ed è per questo motivo che parte con i favori del pronostico in vista della sfida di ritorno.

Sì, perché il Tottenham – che ha sicuramente in rosa dei calciatori importanti – non riesce in nessun modo ad alzare l’asticella nel momento in cui lo deve per forza di cose fare. Evidente che manchi quell’esperienza che serve a questi livelli. Non in tutti i tesserati, ovvio, ma manca soprattutto in alcune zone del campo che sono decisive. E questo fattore in Europa si paga davvero a caro prezzo.

E poi ci sono anche i risultati arrivati in campionato che ci fanno pendere davvero verso l’Eintracht. Sì, perché i tedeschi hanno vinto – e sappiamo benissimo come questo aiuta e anche molto – gli Spurs, invece, sono caduti sul campo del Wolves dimostrando ancora una volta di avere delle enormi carenze difensive. Non si prendono quattro gol contro una squadra che, almeno sulla carta, è nettamente inferiore se non si hanno dei problemi strutturali. Insomma, in poche parole, un pronostico che sembrava deciso verso un lato nello spazio di poco tempo è ribaltato.

Come vedere Eintracht Francoforte-Tottenham in diretta tv e in streaming

Eintracht Francoforte-Tottenham è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una gara che, così come all’andata, dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Ma quei problemi difensivi, dei quali vi abbiamo parlato prima, faranno la differenza a favore dei tedeschi. Che si prenderanno vittoria e passaggio del turno.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Tottenham

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Tuta; Gotze, Skhiri, Bahoya; Ekitike:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Tel, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1