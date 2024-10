Manchester City-Sparta Praga, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Manchester City-Sparta Praga è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Sembra aver imparato anche un’altra arte il Manchester City: quella della sofferenza. Sì, perché quest’anno la squadra di Guardiola si è trovata sotto diverse volte nel corso della stagione: ma ha sofferto, come detto, è riuscita a risalire la china, e poi ha anche vinto. Così come successo nell’ultimo turno di Premier League con i tre punti conquistati al minuto 95 che hanno permesso ai Citizens di rimanere in scia del Liverpool che continua a vincere.

Detto questo è evidente che dopo un pareggio e una vittoria nelle prime due uscite di questa nuova Champions League, l’impegno contro il malcapitato Sparta Praga (sì, queste sono partite che in nessun modo possono portare punti) arriva anche per far rifiatare, forse, qualcuno. Sappiamo benissimo quanto Guardiola tenga a questa coppa, ma anche lui sa benissimo che forse in match del genere, nei quali il divario che definire enorme è dire poco, sarebbe opportuno lasciare fuori qualcuno. Certo, le indiscrezioni della vigilia indicano un City al completo, magari per cercare di mettere tutto e subito in discesa o magari per affrontare quello che sembra un allenamento del giovedì vero e proprio contro una squadra di categoria minore.

Di spunti tecnici ce ne possono essere pochi anche per la poca cosa che è lo Sparta Praga. Guardiola non lo dirà mai, ma lo penserà sicuramente. Ci sono squadre che sono in questa competizione, anzi che ci sono ogni anno, che cercano in tutti i modi di entrare poi nella seconda fase ma che non ce la fanno mai. I cechi sono una di queste. Si godranno la gita, niente di più.

Dove vedere Manchester City-Sparta Praga in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Sparta Praga, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 23 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.05 su Goldbet e Lottomatica e a 1.07 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Partita senza storia. Con almeno una rete nel primo tempo e con un risultato finale molto ampio a favore della squadra di Guardiola.

Le probabili formazioni di Manchester City-Sparta Praga

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Gundogan, Nunes; Bernardo, Foden, Grealish; Haaland.

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Zeleny; Preciado, Kairinen, Laci, Wiesner; Birmancevic, Rrahmani, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0