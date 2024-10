Lipsia-Liverpool, Champions League: tv, formazione, pronostici

Lipsia-Liverpool è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Se in campionato il Lipsia viene da tre vittorie di fila e continua a dimostrare, almeno in patria, di essere una squadra importante, in Europa i tedeschi quest’anno hanno iniziato zoppicando. Anzi, per meglio dire, hanno iniziato davvero malissimo.

Due partite e altrettante sconfitte contro Atletico Madrid e Juventus. E se la prima in casa dei Colchoneros era anche preventivabile, clamorosa è stata quella contro la truppa di Thiago Motta: sopra di un gol e di un uomo i bianconeri hanno ribaltato la situazione mettendo in evidenza quelle che sono le problematiche difensive. Una squadra che concede troppo e che si aggrappa, molto spesso, a quel centravanti fortissimo che porta il nome di Sesko.

Spazi quindi e anche tanti. Nei quali potrebbe andare decisamente a nozze il Liverpool di Arne Slot. I Reds sono primi in Premier League, vengono dalla vittoria contro il Chelsea e anche in Europa hanno già rispedito al mittente gli assalti di Milan e Bologna. Dopo la sconfitta contro il Nottingham dello scorso settembre, la squadra inglese ha collezionato la bellezza di sette vittorie di fila in altrettante partite. Il computo ovviamente sarà da sistemare dopo la serata di mercoledì.

Dove vedere Lipsia-Liverpool in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Come spiegato prima negli spazi che il Lipsia è solito lasciare la squadra di Slot andrà a nozze con quei tre davanti che regalano moltissime gioie ai tifosi. Sfida che ovviamente regalerà almeno tre reti complessive e la vittoria ospite. Senza problemi, anche.

Le probabili formazioni di Lipsia-Liverpool

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Orban, Klostermann, Lukeba; Geertruida, Haidara, Vermeeren, Nusa; Simons; Sesko, Openda.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Núñez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3