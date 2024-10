Fenerbahçe-Manchester United, Europa League: tv in chiaro, formazioni, pronostico

Fenerbahçe-Manchester United è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

José Mourinho ritrova il Manchester United, club che ha allenato dal 2016 al 2018 vincendo anche una Europa League. “Dettaglio” che ne fa, di conseguenza, la partita più attesa di questa giornata della fase campionato dell’Europa League. I motivi, in realtà, sono molteplici: Erik ten Hag, allenatore dei Red Devils, ha un disperato bisogno di vincere per scongiurare un esonero che è nell’aria ormai da diverse settimane.

Dopo un avvio di stagione pieno di alti e bassi – sono decisamente più i secondi dei primi – il tecnico olandese è un dead man walking, come dicono in Inghilterra. Tuttavia, la vittoria ottenuta nel fine settimana contro il Brentford (2-1) ha placato, per ora, le acque. Ten Hag, ad ogni modo, resta un osservato speciale: il Manchester United deve recuperare terreno anche in Europa League, dove finora ha totalizzato soltanto due pareggi (1-1 con il Twente e 2-2 con il Porto). Rendimento insoddisfacente per una squadra che da quasi tutti i bookmaker viene considerata la favorita per la vittoria della competizione insieme al Tottenham.

Ha due punti in più, invece, il Fenerbahçe, frutto del successo con l’Union Saint-Gilloise (2-1) e del pareggio con il Twente (1-1). I gialloblù però stanno arrancando in Super Lig: dopo otto giornate il divario dal Galatasaray primo in classifica è già di quelli importanti (8 punti con una gara in meno) e nel fine settimana è arrivato un nuovo stop in casa del Samsunspor (2-2).

Il pronostico

Trasferta ostica per uno United che non dà ancora l’impressione di essere guarito. Non sarebbe una sorpresa se il Fenerbahçe, che può contare su diversi giocatori che hanno militato in Premier League, riesca ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Manchester United

FENERBAHCE (4-2-3-1): Livaković; Müldür, Djiku, Becão, Oosterwolde; Fred, Amrabat; Tadić, Szymanski, Saint-Maximin; Džeko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, de Ligt, Lisandro Martinez, Mazraoui; Eriksen, Ugarte; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1