Nadal, annuncio clamoroso: nessuno sapeva niente

Rafael Nadal, la sorpresa inaspettata ha lasciato tutti di stucco: le cose sono state fatte veramente in grande.

6 milioni di dollari. È questa la cifra che i sauditi hanno scritto sull’assegno intestato a Jannik Sinner, che nella serata di sabato, al culmine di una battaglia epica, si è aggiudicato la prima edizione del Six Kings Slam. Doveva essere un torneo di esibizione di lusso, ma adesso, col senno di poi, possiamo dire che è stato molto di più di un evento ludico e fine a se stesso.

Innanzitutto perché i campioni in gara si sono battuti come se in palio ci fosse davvero un titolo Slam, in secondo luogo perché, tra i presenti, c’era qualcuno che aveva appena spezzato il cuore ai tifosi. Parliamo di Rafael Nadal, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua volontà di appendere la racchetta al chiodo una volta per tutte. L’addio ufficiale sarà a Malaga, in occasione delle Finals della Coppa Davis, ma era scontato che a Riyad si decidesse di fare qualcosa in suo onore.

Il pluricampione Slam ha giocato il suo ultimo match contro uno dei suoi avversari storici, ovvero Novak Djokovic, per poi godersi un momento celebrativo a lui interamente dedicato. Il commosso Rafa si è preso l’ovazione e il tributo del pubblico e si è gustato, poi, ogni singolo istante della clip proiettata nell’arena di Riyad. Ma non sapeva che le sorprese non erano ancora finite.

Lacrime e oro per Rafa: per lui non si bada a spese

A Nadal, che al Six Kings Slam è stato battuto in due set dal terzo classificato Nole, gli organizzatori hanno portato in dono un cimelio unico nel suo genere. Destinato, in quanto tale, a passare alla storia.

Poco dopo le splendide parole che Djokovic ha speso in suo onore, gli è stata consegnata una racchetta d’oro che ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti. Turki Alalshikh, mente del torneo, ha fatto le cose talmente in grande da aver lasciato di stucco perfino lo stesso Rafa, del tutto ignaro del clamoroso contenuto della gigantesca scatola che, qualche istante prima, era stata posizionata in campo. Non resta che capire, a questo punto, quanto valga la racchetta d’oro di cui è stato fatto dono a Nadal a Riyad.

Iniziamo col dire che pesa 3 chilogrammi e che è prestigiosissima, tant’è che il suo valore si aggira orientativamente intorno ai 250mila euro. Meno di quella di diamanti che per anni è stata messa in palio ad Anversa, ma pur sempre tanto. Pardon, tantissimo.