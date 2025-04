Pronostico Lazio-Bodo/Glimt: metamorfosi in trasferta

Lazio-Bodo/Glimt è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Che la trasferta norvegese – tra freddo glaciale, neve e campo sintetico – celasse parecchie insidie era intuibile ma solo i più pessimisti potevano prevedere una prestazione così deludente da parte della Lazio, costantemente in balia del Bodo/Glimt nel primo round dei quarti di finale. I gialloneri si sono imposti 2-0 nella gara d’andata, un risultato che va addirittura stretto agli uomini di Kjetil Knutsen, come dimostrano anche gli xG prodotti (3,02). E Marco Baroni, tecnico biancoceleste, deve ringraziare un superlativo Mandas, di gran lunga il migliore in campo e capace di evitare un passivo ancora più pesante.

Fatto sta che per evitare l’eliminazione i capitolini dovranno cambiare completamente registro all’Olimpico. Servirà, per capirci, la Lazio spumeggiante della prima parte della stagione, quella che fece bene soprattutto in Europa League, dominando la fase a girone unico. Sì, perché il Bodo/Glimt tutto sommato resta alla portata della formazione di Baroni – i norvegesi fuori casa sono notoriamente meno pericolosi – anche se per Zaccagni e compagni non sarà facile vincere con almeno 3 gol di scarto per ribaltare tutto e superare il turno.

In trasferta il Bodo è meno pericoloso

Una vittoria nel derby con la Roma avrebbe certamente aiutato a tirare su il morale ed invece nella sfida con i giallorossi, domenica scorsa, i biancocelesti si sono fatti raggiungere da un gol di Soulé (1-1) dopo aver trovato il gol del vantaggio con Romagnoli.

La Lazio, in questo modo, ha evitato il sorpasso dei cugini rimanendo sesta a -3 dal quarto posto: tuttavia, il rendimento dell’ultimo mese preoccupa, dal momento che in sette partite è arrivato un solo successo, in trasferta contro l’Atalanta (l’ultima affermazione all’Olimpico invece è datata 9 febbraio). Il Bodo invece è a punteggio pieno nel campionato norvegese, cominciato soltanto due settimane fa. Due vittorie per la squadra di Knutsen, che nel fine settimana ha pure riposato per concentrarsi esclusivamente sulla sfida con la Lazio. Gli scandinavi, dicevamo, fuori casa fanno più fatica. Lontano dall’Aspmyra Stadion hanno raccolto solo 5 punti nel girone e nella fase ad eliminazione diretta sono stati battuti sia dal Twente che dall’Olympiacos, pur riuscendo però a qualificarsi lo stesso.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Baroni dovrà fare a meno degli infortunati Patric e Nuno Tavares e di quei giocatori non sono stati inseriti nella lista Uefa (Pellegrini, Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard). La coppia di centrali difensivi sarà composta da Romagnoli e Gila, davanti invece il rientrante Castellanos verrà sostenuto da Dia sulla trequarti e da Isaksen e Zaccagni sugli esterni. Formazione tipo per il Bodo, che si affiderà ai suoi giocatori più rappresentativi, l’ex Milan Hauge e l’esperto Saltnes (doppietta in Norvegia).