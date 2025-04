Pronostico Real Madrid-Arsenal: numeri e precedenti scoraggiano Ancelotti

Real Madrid-Arsenal è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il 3-0 dell’Emirates Stadium è stato indubbiamente un forte schiaffo in faccia per il Real Madrid, surclassato su tutti i fronti da un Arsenal in grande spolvero. Una prestazione strepitosa quella dei Gunners, resa ancora più speciale dalle prodezze balistiche del centrocampista Rice, autore di due memorabili gol su calcio di punizione. A rendere la lezione più severa per i Blancos c’ha poi pensato lo spagnolo Merino: l’ex Real Sociedad ha arrotondato il risultato ad un quarto d’ora dalla fine, spingendo gli uomini di Carlo Ancelotti sul ciglio del burrone, a un passo da quella che sarebbe un’eliminazione clamorosa (e dolorosa).

Il Real Madrid, infatti, dovrà sfruttare tutta la famosa “mistica” del “Bernabeu” per scalare una vera e propria montagna. Le Merengues sono obbligate a vincere con almeno 3 gol di scarto per portare quantomeno la sfida ai tempi supplementari, ne servono ben quattro invece per ribaltare i londinesi e prendersi la semifinale.

Un’impresa ai limiti del possibile, ma non per un club che con questa competizione ha un rapporto particolare: la storia insegna che non bisogna mai dare il Real Madrid per morto, neppure in circostanze simili. Di “remuntade” del genere, tuttavia, i 15 volte campioni continentali ne hanno realizzata solamente una. Bisogna tornare indietro alla Coppa dei Campioni edizione 1975-76, quando i madrileni riuscirono ad eliminare il Derby County – guarda caso una squadra inglese – dopo aver perso 4-1 all’andata. Negli altri cinque casi in cui il Real ha perso l’andata con tre gol di scarto, invece, poi è stato sempre fatto fuori.

L’Arsenal concede poco

I numeri fatti registrare dall’Arsenal in questa Champions League ad ogni modo scoraggiano Ancelotti, che già all’andata ha fatto fatica a scalfire la difesa dei Gunners, quasi perfetti in fase di non possesso.

Il club londinese vanta infatti una un’incredibile media di 2,55 gol segnati e 0,55 gol subiti a partita in questa edizione della Champions League (28 reti totali segnate, 6 sole subite). Del resto, anche in Premier League, nonostante siano secondi in classifica dietro al Liverpool – ormai irraggiungibile – gli uomini di Mikel Arteta hanno la miglior difesa del torneo (27 gol incassati). Il Real Madrid, al contrario, da marzo in poi ha tenuto solo una volta la porta inviolata: è successo proprio nell’ultimo weekend, in cui con enorme sofferenza i Blancos si sono imposti 1-0 sull’Alavés, chiudendo anche in 10 uomini per via del’espulsione di Mbappé: si è trattato comunque di un successo prezioso che ha permesso al Real di restare a -4 dal Barcellona capolista. I Gunners, invece, non sono andati al di là di un pareggio con il Brentford (1-1), dimostrando di essere ormai focalizzati esclusivamente sulla Champions League.

Arteta si presenterà a Madrid con la solita sfilza di infortunati (Calafiori, Havertz, Gabriel, Gabriel Jesus) e dopo i problemi riscontrati sabato con il Brentford sono in dubbio anche Partey, Jorginho e White. Nel Real Madrid sarà assente Camavinga per squalifica, ma Ancelotti ritrova Tchouaméni, che andrà ad affiancare Modric in mediana. Il tecnico italiano dovrà fare a meno anche degli infortunati Militao e Carvajal e non è detto neppure che recuperino Mendy e Lunin.

Come vedere Real Madrid-Arsenal in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Arsenal è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Over 1.5 Primo Tempo” è quotato invece a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Anche i numeri non sembrano essere dalla parte del Real Madrid: nei 3 precedenti con l’Arsenal i Blancos non hanno mai vinto e non hanno neppure segnato gol. La sensazione è che Ancelotti voglia partire subito forte puntando sulla qualità dei singoli e cercando di bucare la porta dei Gunners già nella prima mezz’ora, così da condizionare psicologicamente i londinesi. Ci aspettiamo dunque un primo tempo abbastanza movimentato, da almeno 2 reti totali. Il Real stavolta dovrebbe avere la meglio ma secondo noi non riuscirà a farlo con quello scarto: i problemi difensivi delle Merengues sono sotto gli occhi di tutti e sarà davvero complicato, soprattutto dovendo attaccare a spron battuto, non concedere nulla alla formazione di Arteta.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Arsenal

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Alaba; Modric, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr.; Mbappé.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Il Real Madrid riuscirà a vincere con almeno 3 gol di scarto? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1