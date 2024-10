I pronostici di mercoledì 23 ottobre: Champions League

I pronostici di mercoledì 23 ottobre, si chiude la terza giornata della fase a girone unico della Champions League con nove partite in programma, in campo Atalanta e Inter.

Si chiude stasera con le restanti nove partite in programma la terza giornata della fase a girone unico di Champions League. Le due italiane in campo hanno delle partite abbordabili: l’Atalanta in casa parte nettamente favorita contro il Celtic, stesso discorso per l’Inter in trasferta contro lo Young Boys nonostante alcune assenze importanti e un turn over inevitabile.

Altra vittoria annunciata sembra essere quella del Manchester City in casa contro lo Sparta Praga, mentre l’Atletico Madrid non dovrà sottovalutare il Lille che nello scorso turno ha battuto il Real Madrid.

I pronostici sulle altre partite

Il big match di questo mercoledì è senza dubbio Barcellona-Bayern Monaco, una sfida speciale per Hansi Flick che ritrova la sua ex squadra con cui demolì proprio i catalani col risultato di 8-2 nel 2020. Anche stavolta i gol non dovrebbero mancare in una sfida apertissima.

Gol in arrivo anche in Lipsia-Liverpool: da quando c’è Slot al posto di Klopp i Reds sono meno arrembanti, ma contro i tedeschi ci sono tutti gli ingredienti per assistere a un match spettacolare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Benfica vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Benfica-Feyenoord, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Atalanta (in Atalanta-Celtic, Champions League, ore 18:45)

(in Atalanta-Celtic, Champions League, ore 18:45) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Lille, Champions League, ore 21:00)

(in Atletico Madrid-Lille, Champions League, ore 21:00) Inter (in Young Boys-Inter, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Atalanta-Celtic , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Lipsia-Liverpool , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Manchester City-Sparta Praga, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Barcellona-Bayern Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Brest-Bayer Leverkusen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Salisburgo-Dinamo Zagabria, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Bayer Leverkusen vincente e almeno tre gol complessivi in Brest-Bayer Leverkusen, Champions League, ore 21:00