Barcellona-Bayern Monaco, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostico

Barcellona-Bayern Monaco è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È la sfida più attesa della terza giornata. Sì, perché in passato, con la vecchia formula, era raro assistere ad uno scontro tra Barcellona e Bayern Monaco già nella fase a gironi. Da questa edizione invece i cosiddetti big match non sono più “impossibili”, visto che ogni squadra deve affrontare almeno due avversari appartenenti alla stessa fascia.

Inutile dire che di spunti, la gara di Montjuic, ne regala davvero tanti: basti pensare a Lewandowski e Flick, due ex Bayern pronti a sfidare il proprio passato, ma anche alla voglia di rivalsa dei catalani, ultimamente sempre battuti – e pure in maniera sonora – dai bavaresi, che nel 2020 rifilarono ben 8 gol ai blaugrana, infliggendogli una delle peggiori sconfitte di sempre. Il Barcellona è attualmente al comando della Liga con tre punti di vantaggio sul Real Madrid ma in Champions League ha ottenuto solo una vittoria in due partite: all’esordio è stato sorpreso dal Monaco nel Principato (2-1), poi si è rifatto prendendo a pallate (5-0) gli svizzeri dello Young Boys. Situazione analoga per il Bayern Monaco: gli uomini di Vincent Kompany hanno esordito con un terrificante 9-2 contro la Dinamo Zagabria, ma due settimane dopo si sono fatti beffare dall’Aston Villa a Birmingham (1-0), castigati da una rete di Duran. Come il Barça, anche i bavaresi sono primi in classifica in Bundesliga (in coabitazione con il Lipsia) e sono reduci da un successo rotondo ai danni dello Stoccarda (4-0). Nel fine settimana, tuttavia, ha “esagerato” anche il Barcellona, che ha tramortito il malcapitato Siviglia (5-1).

Flick ha recuperato Dani Olmo, che dovreppe partire dal 1′, ma sono a disposizione anche Gavi e Fermin. Non ce la fa invece Musiala: il gioiellino del Bayern Monaco non è ancora al 100% e verrà preservato.

Come vedere Barcellona-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

Barcellona-Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Lluis Companys” di Barcellona, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara potenzialmente spettacolare, tra due squadre in salute e che, se in giornata, segnano a raffica. Almeno 3 le reti complessive a Montjuic. Il Barcellona, dopo sei sconfitte di fila con i bavaresi, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Barcellona-Bayern Monaco

BARCELLONA (4-2-3-1): Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Palhinha; Olise, Müller, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2