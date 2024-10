Young Boys-Inter, Champions League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Young Boys-Inter è una partita valida per la terza giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Finora impeccabile il cammino dell’Inter nella “nuova” Champions League. All’esordio i nerazzurri hanno fatto un figurone in casa del Manchester City, in uno stadio in cui pochi riescono solitamente a portare via punti, pareggiando 0-0. Nella seconda giornata, invece, la squadra di Simone Inzaghi si è scatenata contro la Stella Rossa, travolta 4-0 a San Siro. Ora arriva un’altra gara alla portata dei campioni d’Italia, di scena nella capitale svizzera, Berna, contro lo Young Boys.

Una trasferta sulla carta abbordabile ma comunque non completamente privo di insidie – gli elvetici giocano su un campo sintetico, potenziale “trappola” per molti – in cui Inzaghi potrà nuovamente permettersi un corposo turnover. In attacco, ad esempio, potrebbe scoccare l’ora di Taremi, con il centravanti iraniano pronto a prendere il posto di Lautaro Martinez, decisivo domenica scorsa contro la Roma in campionato. Se l’Inter è riuscita a tornare dalla Capitale con i tre punti in tasca, infatti, lo deve al suo capitano e cannoniere, autore del gol che ha deciso il match dell’Olimpico (0-1) e regalato all’Inter la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Udinese e Torino. A Berna non ci saranno neppure Calhanoglu e Acerbi, entrambi indisponibili, mentre resta in dubbio l’ex napoletano Zielinski.

E lo Young Boys? Per il momento è una Champions League da dimenticare per la formazione giallonera. Dopo il 3-0 rimediato con l’Aston Villa nella prima giornata – gli inglesi hanno fatto il bello e cattivo tempo al Wankdorf Stadion – sono stati sommersi di gol dal Barcellona (5-0). Otto gol subiti e zero segnati: nessuna delle 36 squadre, ad oggi, è stata così disastrosa e l’ultimo posto nella classifica generale non sorprende più di tanto. La squadra guidata da Joel Magnin non sta brillando neppure in campionato, dove è soltanto decima.

Come vedere Young Boys-Inter in diretta tv e in streaming

Young Boys-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Wankdorf Stadion di Berna, in Svizzera. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

L’Inter ha tenuto la porta inviolata in dieci delle ultime sedici gare disputate in Champions League ed a Berna dovrebbe arrivare un altro clean sheet, nonostante i nerazzurri non abbiano particolarmente brillato nella propria metà campo in questo inizio di stagione. La vittoria della squadra di Inzaghi, al di là del “rebus” campo sintetico, non sembra essere in discussione.

Le probabili formazioni di Young Boys-Inter

YOUNG BOYS (4-3-1-2): von Ballmoos; Athekame, Camara, Benito, Hadjam; Males, Niasse, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3