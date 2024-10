Sinner, catastrofe annunciata: è crollato tutto

Jannik Sinner, era scontato che accadesse: non c’è stato proprio niente da fare, era destino che crollasse tutto.

Stavolta gli analisti hanno fatto un buco nell’acqua. Erano certi che a vincere la prima edizione del Six Kings Slam sarebbe stato Carlos Alcaraz, ma sappiamo bene che l’epilogo del torneo di esibizione andato in scena in Arabia Saudita è stato ben diverso. L’iberico si è sì aggiudicato il primo parziale della combattutissima finale, salvo poi arrendersi, però, ad un inarrestabile Jannik Sinner.

I due avversari hanno dato spettacolo e non si sono risparmiati, tuttavia l’altoatesino è stato più continuo nella sua prestazione, tanto da aggiudicarsi, per l’appunto, lo scettro di re di Riyad e anche un gran bel bruzzolo. In palio c’era, come si ricorderà, il prize money più alto di tutti i tempi: 6 milioni di dollari, molto più di quanto un tennista vincerebbe nel caso in cui s’imponesse in uno Slam. Sul piatto c’era ben altro che un assegno super consistente, però. C’era, soprattutto, il lustro di vincere l’esibizione più prestigiosa dell’anno.

Nulla è mai stato lasciato al caso, da quando l’Arabia Saudita ha annunciato la volontà di organizzare un evento tennistico di alto rango e di convocare, per l’occasione, i 6 migliori campioni su piazza. Ed era prevedibile che sarebbe stato tutto teatrale ed iper scenografico. Lo si era desunto già solo dal trailer che era stato diffuso qualche settimana prima dell’evento, del resto.

Gli avversari si sgretolano e Sinner se la ride

Nel video di presentazione, il Six Kings Slam era stato rappresentato come una sorta di battaglia tra titani. Ciascuno dei tennisti in gara possedeva armi e super poteri ben precisi ed era evidente che i sauditi sognassero uno scontro senza esclusione di colpi.



La lotta sul filo del rasoio l’hanno avuta e, felici dell’epilogo dell’evento, hanno diffuso a mezzo social un ultimo video. Una clip che racchiude al suo interno la degna conclusione di un evento irripetibile, unico nel suo genere, e che esprime in toto la grandezza dell’appuntamento che c’è stato a Riyad. Ancora una volta, tutti i campioni in gara sono stati rappresentati come dei combattenti, ma con una differenza sostanziale rispetto al trailer.

Stavolta, i tennisti si sgretolano l’uno dopo l’altro, nell’esatto ordine in cui sono stati eliminati dal torneo. Tutti tranne il barone Sinner, che fiero del suo operato sorride sornione, beccandosi la corona,q i soldi e il pregio in ballo all’evento più glamour della stagione 2024.