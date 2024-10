Tifosi increduli, annuncio lampo: rivelazione su Sinner

Tifosi increduli: annuncio lampo di quel campione che si sta dividendo il palcoscenico con Sinner. La rivelazione sull’azzurro è clamorosa

Si stimano. E si vogliono bene. Sono il presente e il futuro del tennis. Sono quelli che prenderanno il posto di Federer, Nadal e Djokovic. Sono quelli che faranno avvicinare milioni di tifosi a questo sport e che spingeranno moltissimi ragazzini a prendere la racchetta in mano.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si scontrano spesso nelle finali dei tornei che vanno ad affrontare. O al massimo, quando sono dalla stessa parte del tabellone lo fanno in semifinale. Nell’ultimo incrocio ha vinto l’azzurro, in quel torneo di esibizione in Arabia Saudita che ha permesso ad entrambi di incassare un bel po’ di milioni. Sì, è vero, è stato solamente un torneo di allenamento, ma in campo hanno dato tutto anche perché a questi livelli nessuno ha intenzione di perdere e soprattutto nessuno vuole perdere. E, alla fine, ha parlato Alcaraz, uscito sconfitto dal confronto con il numero uno del mondo che chiuderà anche l’anno davanti a tutti.

Rivelazione su Sinner, le parole di Alcaraz

Prima di toccare l’argomento Sinner, Alcaraz ha parlato di quello che è stato il torneo: “C’è un’atmosfera incredibile – ha svelato – esattamente come la ricordavo lo scorso anno quando quando sono venuto qua con Djokovic. C’è grande passione anche perché non c’è l’abitudine di vedere il tennis”. E subito dopo ha parlato del collega azzurro, tirando fuori delle parole al miele che lasciano capire come i due non solo si stimano, come detto prima, ma si vogliono proprio bene. Un grande attestato.

“Contro di lui devo dare il cento per cento. Jan ti spinge ai tuoi limiti, sempre. È un colpitore formidabile, il migliore di tutti. Anche dal punto di vista mentale – ha detto Carlos – non abbassa mai la guardia e ti obbliga a fare altrettanto”.