Atletico Madrid-Lille, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Lille è una partita valida per la terza giornata della nuova Champions League. Dove vederla in tv, streaming, formazioni e pronostici

Due squadre in forma, poco da dire. Forse il Lille un po’ di più: perché dopo il debutto con sconfitta in Champions League sul campo dello Sporting, la formazione francese ha piazzato la bellezza di cinque risultati utili di fila. E, una vittoria, è stata davvero clamorosa in Champions League visto che i rossoneri di David – attaccante che non rinnoverà il proprio contratto e che è nel mirino delle big – ha vinto contro i campioni in carica del Real Madrid.

Non ha fatto invece benissimo nella massima competizione europea l’Atletico. Che sì, ha anche vinto al debutto, ma poi ha preso quattro sberle dal Benfica: una legnata inaspettata per i Colchoneros con la società che per un attimo ha messo in discussione anche il lavoro di Simeone. L’allenatore argentino però si è rimesso immediatamente in carreggiata, dimostrando di avere quelle qualità che servono per tirare fuori questa squadra dalla lotta per delle posizioni che di certo non hanno niente a che vedere con questa formazione.

E l’occasione è importante per ritrovare serenità, in primis, e poi anche una vittoria europea per rimettere le cose a posto. Le qualità tecniche sono totalmente differenti, anche quelle fisiche. E anche i bookmaker indicano una sola via: la vittoria dei padroni di casa che soprattutto al Wanda Metropolitano hanno costruito nel corso degli anni i maggiori successi arrivati. Non si può sbagliare.

Dove vedere Atletico Madrid-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Atletico Madrid-Lille, valida per la terza giornata della nuova Champions League, è in programma mercoledì 23 ottobre alle 21:00. La Champions League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci pare evidente quindi, per quanto vi abbiamo raccontato prima che l’Atletico Madrid possa prendersi una vittoria importante. L’affermazione della squadra padrona di casa non si può minimamente mettere in discussione.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lille

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Lenglet, Galan; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Sorloth.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; Bouaddi, Andre; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella; David.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1