Pronostico Aston Villa-PSG: prosegue la lunga imbattibilità

Aston Villa-PSG è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sensazione è che, se di fronte ci fosse stata una squadra meno organizzata dell’Aston Villa, sarebbe finita in goleada. Ed invece gli uomini di Unai Emery, pur non riuscendo a contenere la strabordante qualità del PSG, nella gara d’andata hanno evitato l’imbarcata, rimanendo in partita fino all’ultimo ed incassando il gol del 3-1 – probabilmente quello che manderà in semifinale la squadra di Luis Enrique – solamente in pieno recupero.

Sì, a dispetto degli sbilanciatissimi numeri (75% possesso palla per i parigini, che hanno tirato 29 volte verso la porta del “Dibu” Martinez, producendo “solo” 1,95 xG) i Villans hanno quantomeno limitato i danni, anche grazie ad un discreto primo tempo, in cui erano pure passati in vantaggio con un gol di Rogers, mettendo paura ai pluricampioni di Francia. Poi il PSG è salito in cattedra, realizzando due reti a cavallo dell’intervallo, prima con Kvaratskhelia – strepitoso l’ex Napoli – e poi con il talentino Doué. Il forcing finale, invece, ha prodotto il gol di Nuno Mendes, preziosissimo perché costringerà il club di Birmingham a vincere con più di due gol scarto per ribaltare tutto al Villa Park e conquistare quella semifinale che manca da 41 lunghi anni.

Il PSG vola in trasferta

Il passato, tuttavia, suggerisce al PSG di non cantare vittoria: risale a sette anni fa la clamorosa “remuntada” di Barcellona – sulla panchina dei francesi c’era proprio Emery – ma più in generale i transalpini sono stati eliminati tre volte dalla Champions League nei sette precedenti in cui hanno vinto l’andata con 2 gol di scarto.

Il rischio rimane in ogni caso minimo, perché il PSG in questo momento gioca forse il miglior calcio d’Europa. I numeri dei capitolini sono strabilianti, soprattutto in trasferta, dove hanno vinto tutte e 16 le ultime partite disputate tra le varie competizioni. Nel weekend hanno pure riposato, con la Ligue 1 che ha posticipato la sfida con il Nantes: il campionato, del resto, è un capitolo chiuso, visto che il PSG si è laureato campione già la scorsa settimana con 7 giornate d’anticipo.

In Premier League invece Aston Villa ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione del fanalino di coda Southampton, già retrocesso: i Villans hanno sbloccato il match – poi terminato 0-3 – soltanto al 73′, con l’ex PSG Asensio che ha sbagliato ben due calci di rigore. Per la squadra di Emery è stato comunque un successo prezioso, che le consente di rimanere in corsa per un posto tra le prime cinque. Emery ha tutta la rosa a disposizione per il ritorno, ad eccezione dell’acciaccato Bailey, ma anche Luis Enrique può contare su tutti i big, compreso Marquinhos, che all’andata era squalificato.

Il pronostico

Gli eccellenti numeri casalinghi dell’Aston Villa fanno pensare ad una gara più combattuta del previsto: al Villa Park la squadra di Emery non perde da 17 partite, ha vinto le ultime 4 ed ha segnato almeno 2 gol in 7 delle ultime 8 gare giocate nell’impianto di Birmingham. No, ciò non significa che assisteremo ad una “remuntada” ma per il PSG non sarà una passeggiata espugnare questo stadio. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Aston Villa-PSG

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Rogers, McGinn, Rashford; Watkins.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2