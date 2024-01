Monza-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Sassuolo è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Doveva provare ad avvicinarsi alla zona Europa ed invece il Monza di Raffaele Palladino domenica scorsa ha rimediato un’altra brutta sconfitta, la seconda di fila dopo il pesante 5-1 contro l’Inter. I brianzoli sono stati demoliti dalla tripletta del polacco Zurkowski, crollando in casa di un Empoli che, fresco di cambio di allenatore, non vinceva addirittura da novembre. Un 3-0 che mina ulteriormente le certezze dei biancorossi.

Continua a scricchiolare la difesa – nelle ultime 6 giornate il Monza ha incassato ben 14 gol – ma sembra si sia inceppato anche l’attacco, capace di segnare solo tre reti (due delle quali nella stessa partita) dalla sconfitta di metà dicembre con il Milan. Numeri che giustificano il ritorno sul mercato da parte dell’amministratore delegato Adriano Galliani, che ha ascoltato i consigli del suo allenatore ed ha colto la palla al balzo portando in Brianza Milan Djuric, l’ennesimo calciatore che in questa sessione ha lasciato Verona. In ogni caso il Monza non dà l’impressione di poter insidiare le squadre che al momento lottano per un posto in Europa, non se i biancorossi continueranno a procedere così a rilento (soltanto due vittorie negli ultimi due mesi).

È corso ai ripari anche il Sassuolo, che a differenza degli uomini di Palladino deve conquistare al più presto la salvezza, tutt’altro che scontata dopo una prima parte di stagione deludente. I neroverdi, quindicesimi in classifica con 2 punti di vantaggio sulla terzultima (ma con una gara in meno), tornano in campo a distanza di due settimane dal severo 3-0 con la Juventus allo Stadium, la quinta sconfitta nelle ultime sette giornate.

Monza-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino medita di tornare al modulo con le due punte: in attesa di Djuric, chance per Colombo, affiancato da Dany Mota. Sulle due fasce toccherà a Pereira e Ciurria, la difesa invece sarà composta da D’Ambrosio – in ballottaggio con Izzo – Pablo Marì e Caldirola. In porta riecco Di Gregorio.

Nel Sassuolo debutterà dal 1′ il nuovo acquisto Doig, arrivato dal Verona, mentre al centro della difesa Ferrari è insidiato da Ruan Tressoldi. Out Toljan e Obiang, dal centrocampo in su Dionisi schiererà i soliti.

Come vedere Monza-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Monza e Sassuolo, in programma domenica alle 15:00 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che, partite con le medesime ambizioni, stanno vivendo dei momenti abbastanza simili, anche se chi sta peggio è sicuramente il Sassuolo, attualmente in piena lotta per non retrocedere. Entrambe sono alla ricerca di una vittoria scacciacrisi e sembra ci siano i presupposti per assistere ad una gara dal pronostico aperto, da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Mota, Colombo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan Tressoldi, Erlic, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2