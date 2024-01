Formazioni ufficiali Juventus-Empoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Empoli, formazioni ufficiali e pronostico marcatori della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte.

Manca poco meno di un’ora al fischio d’inizio di Juventus-Empoli. Il confronto dello Stadium potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per la compagine di Allegri, a caccia di punti preziosi con i quali portare momentaneamente a quattro le lunghezze di margine sull’Inter seconda. Rivitalizzata dal largo successo ottenuto domenica scorsa contro il Monza, però, anche la compagine di Nicola è a caccia di punti preziosissimi per alimentare le ambizioni salvezza. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per assistere ad un match tirato, nel quale ogni errore potrà essere pagato a caro prezzo. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic.

EMPOLI (3-5-2) Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

Juventus-Empoli, il pronostico marcatori

Molto probabilmente la Juventus avrà un approccio veemente alla partita e cercherà di incanalare l’incontro nei binari a sé più congeniali. Il Dusan Vlahovic ammirato nelle ultime uscite non dovrebbe mancare l’appuntamento con il gol neanche questa sera. Tuttavia, si potrebbe osare puntando su uno dei calciatori più rivitalizzati dalla cura Allegri in questa stagione: Weston Mckennie. Il texano, che contro il Lecce aveva praticamente trovato la rete se non fosse stato per l’intervento in scivolata di Vlahovic da rapace d’area, vive un momento di forma importante. Ancora a secco dall’inizio della stagione, il volante bianconero spesso è in grado di creare la superiorità numerica con inserimenti oliati. Il fiuto del gol non gli è mai mancato e, giunti in questa fase nevralgica della stagione, dirottato nuovamente a centro, Mckennie potrebbe iscrivere il suo nome nel tabellino marcatori.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Empoli

Pur non esprimendo un gioco su ritmi tambureggianti, la Juve delle ultime uscite sta trovando la via del gol con maggiore continuità. La fluidità che l’ingresso nelle rotazioni di Yildiz ha garantito alla manovra della “Vecchia Signora” è sotto l’occhio di tutto. L’attaccante turco – pur partendo dalla panchina – non dovrebbe faticare più di tanto a trovare la via della porta almeno una volta così come Andrea Cambiaso, un autentica spina nel fianco per ogni esterno che gravita sulla sua corsia. Nel muro dei centrali questa volta la scelta potrebbe ricadere su Federico Gatti, pericoloso soprattutto in occasioni da palla da fermo. Sul fronte opposto, invece, piace soprattutto l’opzione Gyasi tiratore. L’ex Spezia dovrebbe sfruttare la sua velocità per scaldare i guanti di Szczesny almeno una volta; tuttavia, se impegnato troppo in fase di non possesso, potrebbe vedersi costretto a spendere almeno un cartellino giallo. Rischiano l’ammonizione anche Alex Sandro e Walukiewicz.