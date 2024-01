Gratta e vinci, il trucco corre su TikTok: guadagno assicurato

Gratta e vinci, se fai questo il guadagno è praticamente assicurato: la formula magica in un video sul noto social network.

Il suo video ha fatto il botto. Ha registrato decine di migliaia di views ed è stato “salvato”, ossia contrassegnato per poterlo ritrovare facilmente in una sezione dedicata, da oltre 1500 persone. A riprova del fatto che c’è chi intende rivederlo più e più volte per poter mettere in pratica tutti i suoi insegnamenti.

Il ragazzo protagonista del filmato in questione si chiama Alexander Rosas e lavora da anni, così dice, in una stazione di servizio molto frequentata. Non siamo in Europa ma negli Stati Uniti e il giovane, molto attivo sulla piattaforma TikTok, non ha fornito dettagli più specifici a proposito dello Stato in cui vive. Si è però lanciato, intrattenendo i follower per 8 minuti circa, in una disamina abbastanza interessante, ma da prendere con le pinze, sui Gratta e vinci. Con le lotterie istantanee lui ci lavora, dal momento che i grattini sono in vendita presso la stazione di servizio in cui lavora. Ammette di essere un esperto, dunque, in fatto di fortuna.

Prima, in maniera piuttosto specifica, ha voluto indicare per filo e per segno su quali biglietti valga la pena puntare. Dettaglio su cui ovviamente non ci soffermeremo, considerando che questa parte del video si concentra, come facilmente intuibile, solo sui Gratta e vinci in vendita al di là dell’Oceano e che nessuno di essi è disponibile in Italia. Ci interessa di più, invece, la teoria che Alexander ha formulato a proposito delle strategie per incrementare le possibilità di vincita.

Gratta e vinci, ha scoperto la formula segreta

Il ragazzo, che lavora nel reparto liquori della stazione di servizio, dice di essere assolutamente certo del fatto che esiste un modo per assicurarsi una vincita. Dopo aver dissuaso i clienti dall’acquistare i tagliandi più economici – suggerisce di concentrarsi su quelli di fascia media – ha quindi rivelato quello che per lui sarebbe un trucco infallibile.

Il modo migliore per attrarre a sé la dea bendata e per entrare a far parte della cerchia dei giocatori che hanno tentato il tutto per tutto e che hanno vinto, dice, è quello di acquistare più Gratta e vinci della stessa partita. Dello stesso “rotolo”, chiamiamolo così. Non basta fare questo, però, per assicurarsi la possibilità di vincere del denaro alla lotteria istantanea.

Il tiktoker suggerisce anche di chiedere espressamente al commesso quale sia il numero di serie del biglietto che s’intende acquistare. Questo perché, sulla base di quanto ha visto negli anni, i primi quattro grattini del rotolo non contengono mai alcun premio. Dissuade infine i giocatori dall’ipotesi di comprare un rotolo intero: meglio optare, afferma, per un tagliando immediatamente successivo (in termini di numero di serie) a quello con il quale si è vinto. Perché statisticamente, dice, è certo che anche quello dopo sia vincente. E questo è quanto. Il suo trucco è svelato. Ma come mai, è legittimo chiedersi a questo punto, lavora ancora in una stazione di servizio, se ha scoperto la formula segreta per vincere al Gratta e vinci?