Sinner-Medvedev, finale Australian Open: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Medvedev è la finale degli Australian Open 2024: orario, notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Sono trascorsi 17 anni dall’ultima volta che una finale degli Australian Open non vedeva tra i protagonisti uno tra Roger Federer, Rafa Nadal e soprattutto Novak Djokovic. Segno che la tanto attesa Next Gen è ormai “arrivata”: a giocarsi il titolo, a Melbourne, saranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che in semifinale si sono presi gli scalpi rispettivamente di Djokovic e Zverev. Difficile trovare le parole per descrivere l’impresa realizzata dal 22enne tennista italiano, capace di eliminare (e dominare) il campione serbo, che da queste parti non perdeva addirittura dal 2018 e che negli ultimi anni era stato praticamente ingiocabile.

Sinner ora è davvero a un passo dal sogno: in Australia è stato impressionante, ha confermato i progressi che aveva già raggiunto in autunno e sembra pronto per mettere le mani su quello che sarebbe il suo primo Slam (gli unici italiani a riuscirci, in passato, sono stati Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta). In ogni caso l’altoatesino ha già accumulato record su record, visto che nessun azzurro era mai arrivato prima d’ora in una finale degli Australian Open (Berrettini due anni fa si era fermato in semifinale).

L’azzurro a un passo dal suo primo Slam

Il nativo di San Candido ha perso un solo set finora: a strapparglielo è stato Djokovic, al quale tuttavia non ha concesso neppure una palla break. Numeri impressionanti, quasi irreali.

Decisamente più tortuoso e complicato invece il percorso di Medvedev, che l’ha spuntata al quinto ed ultimo set in ben tre occasioni: contro Ruusuvuori al secondo turno, contro Hurkacz nei quarti e contro Zverev in semifinale (dopo essere finito sotto 2-0). Per il moscovita, a caccia del suo secondo Slam dopo lo US Open 2021, sarà la sua terza finale a Melbourne: le altre due le ha perse contro Djokovic e Nadal. Con Sinner è ormai una “classica”: nei precedenti è in vantaggio 6-3 ma gli ultimi tre se li è aggiudicati l’italiano (Pechino, Vienna e Torino). Una volta sfatato il tabù, insomma, Sinner sembra aver trovato il modo per disinnescare il forte tennista russo.

