Berrettini, invito ufficiale: ora o mai più

Berrettini, c’è posta per il tennista romano ancora fermo ai box per via dell’infortunio al piede: un invito da cogliere al volo.

Per qualche ora era parso reale. Sembrava scoccata l’ora, finalmente, del tanto atteso rientro in campo di Matteo Berrettini. Ma l’illusione, per l’appunto, è durata il tempo di un battito di ciglia. Riaperti gli occhi, la verità si è materializzata lì, davanti a tutti, in tutta la sua “crudezza”.

Stavolta non è accaduto niente di grave, per fortuna. Il problema a monte è sempre quello e non se ne sono aggiunti, per fortuna, degli altri. Tuttavia, attorno alla figura del romano si è venuto a creare l’ennesimo polverone. Era giunta voce, dalla Francia, che The hammer avesse ricevuto una wild card e che fosse quindi pronto a volare al di là delle Alpi per giocare all’Atp 250 di Marsiglia. E si è scoperto, poi, che non solo l’opzione non è mai stata neanche presa in considerazione, ma che non ha mai neppure ricevuto alcun invito formale all’evento che si disputerà la prossima settimana.

Bisognerà attendere ancora, quindi, prima che sia tempo, per l’ex numero 1 d’Italia, di tornare in trincea. A questo punto sarà Indian Wells il teatro del suo gran rientro. Berrettini potrà prendervi parte sfruttando i vantaggi del ranking protetto, per cui non avrebbe senso, se anche potesse, giocare ora, prima che abbia maturato i sei mesi di assenza dal campo.

C’è posta per Berrettini: le parole di Sinner

In attesa che scocchi l’ora X, Matteo ha ricevuto via “posta” un messaggio molto speciale. Delle parole che senz’altro gli avranno fatto piacere e che, soprattutto, checché ne dicano i detrattori, certi che fra loro non corra buon sangue, sono sincere.

A parlare di lui è stato Jannik Sinner, interpellato in merito alla situazione del suo connazionale durante la conferenza stampa svoltasi a Roma. “Io e Matteo ci siamo sentiti dopo che ho vinto l’Australian Open – ha raccontato il nuovo re di Melbourne – mi ha scritto un bellissimo messaggio. Lui è un giocatore veramente forte quindi spero di vederlo il prima possibile in campo. Mi ha sempre aiutato, e anche io in questo momento sono disponibile ad aiutarlo perché tengo molto a lui”.

Un’offerta generosa e di cuore. Oltre che lusinghiera, provenendo appunto da un tennista che ha appena vinto uno Slam e che sa, dunque, il fatto suo. E chissà che a Montecarlo non possano vedersi ed allenarsi insieme, così che Matteo possa finalmente ripartire con una marcia in più.