Sassuolo-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Torino è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La vittoria con la Fiorentina, la prima del 2024, evidentemente era solo un’illusione. Dal quel risicato successo contro i viola il Sassuolo non è riuscito a collezionare neanche un punto, aggravando la sua posizione di classifica. È di nuovo notte fonda per i neroverdi, reduci dalle tre sconfitte di fila in trasferta contro Juventus (3-0), Monza (1-0) e Bologna (4-2). Il k.o. nel derby emiliano con i felsinei è emblematico del momento difficile che stanno vivendo gli uomini di Alessio Dionisi, invischiati nella lotta per non retrocedere.

In vantaggio 2-1 ad un quarto d’ora dalla fine il Sassuolo – come già gli era capitato in altre circostanze – ha ceduto di schianto, facendosi non solo raggiungere ma addirittura surclassare dai rossoblù, che hanno poi finito per dilagare. A preoccupare non è solo l’assenza prolungata di capitan Berardi ma anche l’atteggiamento della squadra, che sembra sciogliersi dinanzi alle prime difficoltà. La posizione di Dionisi non è più solidissima e se l’andazzo dovesse continuare pure nelle prossime partite l’opzione esonero non è da escludere a priori. Il Sassuolo, infatti, si ritrova al quindicesimo posto con un solo punto in più di Cagliari ed Empoli, rispettivamente terzultimo e penultimo. Nell’anticipo del sabato sera i neroverdi fanno ritorno al Mapei Stadium e ad attenderli c’è il Torino, che non riesce a smuoversi dal “limbo” di metà classifica. I granata faticano a trovare continuità e dopo il successo di Cagliari non sono andati oltre uno 0-0 (il secondo di fila davanti al proprio pubblico) con il fanalino di coda Salernitana, mancando l’aggancio a Lazio e Fiorentina.

Sassuolo-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nuovo infortunio per Berardi, che non tornerà prima di marzo. Oltre a lui, in infermeria, ci sono anche Defrel, Obiang e Toljan. In difesa Ferrari dovrebbe vincere il ballottaggio con Tressoldi, mentre in mediana si rivedono Boloca e Matheus Henrique. Conferma per Volpato, arrivato dalla Roma a gennaio: l’ex giallorosso è stato tra i migliori in campo a Bologna, realizzando pure un gol.

I problemi, Il tecnico granata Ivan Juric, ce li ha principalmente in difesa, dove Tameze e Rodriguez non sono al meglio e Buongiorno è alle prese con un infortunio. Certa una maglia da titolare per Sazonov, ma si prepara anche l’ex Udinese Masina. A centrocampo infine Ricci, Ilic e Linetty si contendono due posti.

Come vedere Sassuolo-Torino in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Torino è in programma sabato alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Torino non perde da quattro giornate ma continua ad andare ad intermittenza, soprattutto in termini di gol segnati, a conferma del fatto che i problemi offensivi non sono del tutto risolti. I granata finora hanno dimostrato di essere superiori al Sassuolo ma dovranno fare i conti con la voglia di riscatto degli emiliani, che devono provare a tutti i costi a mettere fine all’emorragia di sconfitte per non rischiare di precipitare in zona retrocessione. Sette delle ultime dieci sfide al Mapei Stadium tra queste due squadre sono terminate in pareggio: il segno “x”, insomma, non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1