Roma-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Non sarà José Mourinho a dover mettere i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra, l’Inter, lanciatissima verso il ventesimo scudetto della sua storia. Il tecnico portoghese, nella storia nerazzurra per la vittoria del famigerato Triplete nel 2010, tre settimana fa è stato sostituito da Daniele De Rossi, l’ex “capitan futuro” della Roma, tornato a casa dopo la brevissima esperienza – la prima da allenatore – alla guida della Spal in Serie B.

Non poteva iniziare meglio la sua avventura sulla panchina della squadra di cui è stato bandiera, vestendone i colori per quasi vent’anni. Sfruttando il calendario favorevole, De Rossi finora ha collezionato tre vittorie consecutive, battendo Salernitana, Verona e Cagliari, tre squadre che al momento stanno lottando per evitare la retrocessione. Ma sarebbe ingiusto ridurre tutto al non eccelso livello degli avversari affrontati. La sua Roma, infatti, è molto più propositiva rispetto a quella della gestione Mourinho, è costantemente alla ricerca del possesso e molti giocatori (capitan Pellegrini su tutti) appaiono rigenerati nella nuova collocazione tattica. Contro il Cagliari dell’ex Ranieri, lunedì scorso, la Roma ha dominato (4-0), riuscendo anche a tenere la porta inviolata per la prima volta dallo scorso dicembre.

Il quarto posto adesso è più vicino – l’Atalanta ha un un punto in più ed anche una gara in meno rispetto alla Roma – ma il vero banco di prova sarà indubbiamente quello con i nerazzurri, sempre più primi dopo la vittoria pesantissima nello scontro diretto di domenica scorsa con la Juventus. Un’autorete di Gatti ha deciso il big match di San Siro (1-0) e solo un grande Szczesny ha evitato ai bianconeri un passivo più ampio. Gli uomini di Simone Inzaghi, in forma strepitosa, sono volati a +4 sulla Juve ma devono ancora recuperare la gara con l’Atalanta (potenzialmente sarebbero a +7).

Quasi certamente De Rossi confermerà l’undici che è sceso in campo contro il Cagliari. L’ex Lukaku in attacco e la coppia Dybala-El Shaarawy ai lati del belga. Centrocampo a tre formato da Pellegrini, Cristante e Paredes, mentre sull’out sinistro di difesa partirà di nuovo dal 1′ Angelino, tra i migliori nella sfida con i sardi. In dubbio la convocazione di Smalling: il rientro dell’inglese è in ogni caso molto vicino.

Formazione-tipo per Inzaghi, che però perde una valida alternativa, Frattesi, assente per via di un infortunio muscolare. Lautaro-Thuram in attacco, nel terzetto difensivo invece Pavard, Bastoni e Acerbi.

La Roma non è riuscita a vincere nessuna delle ultime sei gare casalinghe contro l’Inter, che invece ha sempre segnato almeno un gol in 18 delle ultime 19 sfide di Serie A con i giallorossi. Per i capitolini, rigenerati dalla cura De Rossi, è il primo vero esame dopo tre match alla portata. I nerazzurri, in vista della Champions League, non vogliono perdere lo slancio delle sei vittorie consecutive ma soprattutto devono evitare di far riavvicinare la Juventus, ricacciata indietro domenica scorsa. L’Inter resta favorita ma la “nuova” Roma potrebbe creargli più d’un problema ed impedirgli di far registrare il quinto clean sheet consecutivo. Entrambe segneranno con ogni probabilità almeno un gol per parte.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

