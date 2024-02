Napoli-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Genoa è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che il Napoli avrebbe meritato di più nella sfida di domenica scorsa a San Siro contro il Milan per quanto fatto vedere in campo. Gli azzurri sono apparsi più propositivi rispetto alle ultime uscite e non si sono scoraggiati dopo essere passati in svantaggio, sfiorando a più riprese il gol del pari. Non è bastato, tuttavia, per evitare la nona sconfitta stagionale e l’ennesima contro una big (1-0).

Pur avendo una gara da recuperare, i campioni d’Italia in carica sembrano tagliati fuori anche dalla corsa al quarto posto, l’obiettivo minimo da raggiungere a tutti i costi per fare in modo che questa stagione si riveli un disastro totale. La squadra di Walter Mazzarri è nona, a -6 dal Bologna quarto: gli acquisti effettuati nel mercato invernale finora hanno inciso poco e con il tecnico toscano non si mai riusciti a trovare un minimo di continuità a livello di risultati. Nella prossima settimana, intanto, torna la Champions League, con il Napoli che dovrà misurarsi con il Barcellona di Xavi e Lewandowski. Una sfida che non si può affrontare con il morale sotto i piedi, motivo per cui Mazzarri e i suoi uomini cercheranno di non sbagliare la gara di campionato con il Genoa. I rossoblù di Alberto Gilardino hanno ormai ipotecato la salvezza (29 punti in 24 partite) e da qui a fine torneo potrebbero diventare una sorta di mina vagante. L’allenatore, al contempo, dovrà fare attenzione ai cali di tensione, come quello che si è verificato domenica scorsa contro l’Atalanta. Il pesante 4-1 interno con la Dea ha messo fine ad un’imbattibilità che andava avanti da inizio dicembre.

Napoli-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Osimhen è atterrato a Napoli due giorni prima della partita con il Genoa: dopo la Coppa d’Africa il nigeriano non è al meglio ma potrebbe andare quantomeno in panchina contro i rossoblù. Dal 1′ Simeone, con Kvaratskhelia e Politano ai suoi lati. Le novità sono in difesa, dove Natan dovrebbe sostituire lo squalificato Juan Jesus, mentre a sinistra si rivedrà Mario Rui. In mezzo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In porta c’è Meret.

Dall’alto lato, Gilardino confermerà il suo 3-5-2, con Gudmundsson – un po’ in ombra nelle ultime due uscite – alle spalle di Retegui. In difesa il tecnico rossoblù recupera De Winter, mentre a centrocampo, accanto a Badelj, dovrebbe esserci Malinovskyi e Frendrup, con Strootman che inizialmente si accomoderà in panchina.

Come vedere Napoli-Genoa in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Genoa all’andata riuscì a fermare il Napoli a Marassi (2-2), creando le prime crepe nelle gestione Garcia. Da allora non è cambiato poi così tanto, con gli azzurri ancora privi di un’identità precisa e lontani parenti di quelli dello scorso anno. Non è scontata la vittoria con la squadra di Gilardino ma si può dare fiducia agli uomini di Mazzarri, obbligati a vincere per restare aggrappati al treno Champions. I liguri, poi, in trasferta sono meno temibili e soprattutto non escono vittoriosi dal “Maradona” dal lontano 2009. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

GENOA (3-4-1-1): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1