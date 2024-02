Sinner-Raonic, Atp Rotterdam: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Raonic è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Il ritiro di Daniil Medvedev dal torneo di Doha e la vittoria in tre set nell’ottavo contro il sempre ostico Monfils avvicinano Jannik Sinner al terzo posto del ranking Atp. L’azzurro, impegnato in questi giorni nel torneo di Rotterdam, potrebbe presto infrangere un altro incredibile record per quanto riguarda il tennis italiano e cioè diventare il primo tennista del Bel Paese a finire tra i primi tre al mondo. E se prima serviva obbligatoriamente la vittoria in Olanda per scavalcare il russo, adesso potrebbe bastare il pass per la finalissima.

Difficilmente, tuttavia, Sinner si accontenterà di giocare l’ultimo atto dell’Atp 500 olandese. All’esordio è stato perfetto contro il padrone di casa van de Zandschulp, al quale ha lasciato solo sei game, mentre si è rivelato più difficile del previsto piegare una “vecchia volpe” come Monfils, che è riuscito a creare qualche grattacapo al campione degli ultimi Australian Open (6-3 3-6 6-3). L’altoatesino ha dovuto sudare per avere la meglio sul transalpino ma ha comunque sempre dato la sensazione di avere tutto sotto controllo.

Nei quarti c’è il bombardiere Raonic

Nei quarti non dovrà abbassare la guardia, perché si troverà di fronte il bombardiere Milos Raonic, finalista Slam nel 2016 che è tornato a frequentare da pochi mesi il circuito dopo una lunghissima assenza per infortunio. Il canadese, oggi 33enne, finora a Rotterdam è stato ingiocabile a causa del suo potentissimo servizio, spazzando via prima de Jong e poi Bublik.

Non fatevi ingannare dalla posizione in classifica, dunque. Raonic è un giocatore di tutto rispetto ancora oggi e se è fuori dai primi 300 è colpa solo dei problemi fisici che l’hanno limitato pesantemente e che continuano a tormentarlo. Nessun precedente con Sinner ma i due si conoscono bene, visto che Raonic ha visto crescere l’azzurro quando entrambi facevano parte del team di Riccardo Piatti.

Dove vedere Sinner-Raonic in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Milos Raonic sarà trasmesso venerdì 16 febbraio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e Raonic sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 20:50.

Sinner-Raonic: il pronostico

Sinner è favorito ma dovrà essere bravo a disinnescare il servizio del canadese, devastante nelle prime due gare. Non è da escludere che uno dei set termini al tie break.