Sinner-van de Zandschulp, Atp Rotterdam: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-van de Zandschulp è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Rotterdam: notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming.

Obiettivo terzo posto nel ranking Atp, per stracciare l’ennesimo record. Jannik Sinner, in caso di successo nel torneo di Rotterdam, scavalcherebbe Daniil Medvedev e si ritroverebbe sul podio, dietro a Alcaraz e Djokovic, posizione mai raggiunta prima d’ora da un tennista italiano nell’era Open (Panatta si fermò al quarto).

Per l’altoatesino si tratta anche del ritorno in campo dopo la strepitosa vittoria agli Australian Open, un trionfo che è entrato di diritto nella storia dello sport azzurro e che difficilmente dimenticheremo. La fame, però, è ancora tantissima e Sinner vuole prepararsi al meglio per i due Masters 1000 nordamericani di Indian Wells e Miami, prima di iniziare a pensare alla stagione su terra. In Olanda i riflettori saranno ovviamente puntati tutti su di lui ed è il primo favorito. La sua avventura inizia, ironia della sorte, proprio da uno dei padroni di casa, Botic van de Zandschulp, primo avversario di Sinner anche a Melbourne un mese fa.

Il nativo di San Candido tenterà di dimenticare anche la sconfitta dello scorso anno, quando si arrese a Medvedev in tre set nella finalissima. Il russo, sconfitto nell’ultimo atto degli Australian Open, non difenderà il titolo: a poche settimane dall’inizio del torneo, infatti, ha deciso di cancellarsi.

Dove vedere Sinner-van de Zandschulp in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno dell’Atp 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp sarà trasmesso mercoledì 14 febbraio in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e van de Zandschulp sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle 19:30.

Sinner-van de Zandschulp: il pronostico

Dopo Melbourne van de Zandschulp ha disputato soltanto due match di Coppa Davis, nel contesto della sfida tra Olanda e Svizzera: sconfitta con Riedi e vittoria ai danni di Husler. L’olandese ha un piccolo vantaggio, quello di giocare davanti al proprio pubblico ma Sinner lo ha già battuto nettamente (3-0) nel loro unico precedente. E sul cemento indoor, la superficie preferita dall’azzurro, la distanza tra i due potrebbe essere ancora più netta. L’altoatesino dovrebbe chiudere la pratica in due set, anche se prevediamo una partenza lenta: non è da escludere che i game complessivi nel primo set siano almeno 11.