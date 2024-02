10eLotto, tempo scaduto: a fine mese chiudono questo gioco

10eLotto, il tempo è scaduto e a fine mese hanno deciso di chiudere questo gioco. Ecco di quale si tratta. La decisione è ufficiale

La sperimentazione non è andata a buon fine e a quanto pare nemmeno la proroga voluta qualche mese fa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Niente da fare, dopo un avvio buono – ma si sa, quando si lancia un nuovo gioco è sempre così – non ha avuto il successo che si aspettavano tutto e che chi lo ha lanciato aveva preventivato. E adesso si avvia alla chiusura.

Non parliamo ovviamente del 10eLotto, quello è un sistema che agli italiani piace, ma ad un gioco collegato appunto a quello più famoso che si chiama Gong. Se non lo conoscete non vi preoccupate, sono pochi quelli che lo hanno assaporato nel corso di questi anni. Troppo pochi per continuare a investire sullo stesso. Che si avvia alla chiusura. Introdotto in via sperimentale il 26 ottobre 2022, anche la FIT, la federazione italiana tabaccai ne ha evidenziato il momento negativo. L’ultima chiamata di questo gioco è fissata il prossimo 27 febbraio. Non si andrà oltre.

10eLotto, finisce l’era del Gong

Finisce quindi l’era del Gong, ma nella nota diramata dalla FIT – e riportata da Agimeg.it – vengono comunque messi in evidenza anche dei risultati positivi. In questo caso quelli del Lotto, che secondo i rumors – i dati non sono ancora ufficiali – nel 2023 ha raccolto come spesa la bellezza di 8miliardi di euro. Insomma, una prova ulteriore di come questo gioco attiri, eccome, molti italiani ancora.

“Per l’ufficialità occorrerà attendere ancora – conclude la nota -, considerato che quelli recentemente diramati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli con il Libro Blu pubblicato nelle scorse settimane sono fermi al 2022. Al di là dei dati ufficiali, una cosa è certa: il gioco del Lotto gode di buona salute e si conferma nelle prime posizioni tra le forme di intrattenimento più amate dagli italiani”. Una soddisfazione per i tabaccai italiani, che sanno benissimo che i loro proventi passano anche e soprattutto da quanto riescono a far giocare ai propri clienti.