Lipsia-Real Madrid: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Lipsia-Real Madrid, ecco i nostri pronostici della sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. I possibili marcatori, tiratori e ammoniti

Con la vittoria sul Girona nell’ultime gara di campionato, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha messo in cassaforte la Liga e adesso, l’obiettivo, è quello di andare in fondo alla Champions League, vero habitat naturale della squadra spagnola.

Questa sera i Blancos sono impegnati sul campo del Lipsia, in un match alla portata ma che potrebbe nascondere qualche insidia. Andiamo a vedere insieme, quindi, quali potrebbero essere i marcatori, i tiratori e gli ammoniti di questo match.

Lipsia-Real Madrid, il possibile marcatore

Il Real Madrid con molta probabilità terrà in mano il pallino del gioco. Ecco perché Vinicius è il maggiore candidato a trovare il gol durante i 90minuti. L’attaccante brasiliano è uno che spacca le partite. Uno che riesce con la sua qualità tecnica e con la sua velocità ad essere devastante. Dall’altra parte la candidatura più autorevole è quella di Openda, sempre a segno nelle ultime quattro partite giocate.

I possibili tiratori e ammoniti

In casa Real Madrid occhio a Valverde: ci prova dalla distanza ma non solo, riesce sempre a trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Ancelotti ha una fiducia incondizionata nei suoi confronti e lo manda sempre in campo. Sì, potrebbe essere lui a centrare lo specchio insieme a Brahim Diaz che troverà spazio per via dell’assenza di Bellingham.

Almeno tre tiri totali a testa invece per Dani Olmo e Xavi Simons, che cercano la conclusione dalla distanza a volte anche quando sarebbe più saggio passare il pallone.

Capitolo ammoniti. Henrichs se la dovrà vedere probabilmente con Vinicius, che molto spesso si allarga a sinistra. E potrebbe andare in difficoltà. In casa Madrid invece è Mendy (3 cartellini nelle ultime 4 partite) quello che potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara. Lui ha qualità offensive molto importanti ma dietro molto spesso arranca. Il giallo ci potrebbe assolutamente stare così come per Tchouaméni costretto a giocare difensore centrale per le assenze di Alaba, Rudiger e Militao.