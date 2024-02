Scommesse, hanno sbancato Sanremo: quote da capogiro

Scommesse, hanno sbancato Sanremo. Ecco come ci sono riuscito. Le vincite totali sono da capogiro. Ecco quello è dove è successo

Polemiche, accuse, televoto, share. Si è conclusa la settimana di Sanremo e come al solito ha tenuto compagnia agli italiani che adesso hanno bisogno di un poco di giorni – per chi lo guarda, ovviamente – per riprendersi. Quelli piazzati in quella che sembra l’ultima edizione di Amadeus sono stati dei numeri incredibili, da capogiro. Un continuo miglioramento con la serata delle cover davvero da ricordare. Insomma, il solito frastuono.

Ed è da un poco di tempo che sul Festival della canzone italiana si può scommettere, come sappiamo. E se all’inizio, prima dell’esordio, i bookmaker davanti favoriti Annalisa proprio davanti ad Angelina Mango, alla fine c’è stato il ribaltone. Con Geolier, che era lì, tra i primi, che si è piazzato tra le due donne. Un bel Festival, senza dubbio. Ed è stato bellissimo per degli scommettitori di Bagheria, in provincia di Palermo, che grazie alla kermesse canora – così come riportato da Agimeg.it – hanno portato a casa un bel bottino.

Scommesse, ecco come hanno vinto

Durante la settimana, comunque, gli allibratori si sono scatenati visto che hanno deciso di quotare moltissime cose. Si andava dal classico “vincente della manifestazione” all’”ultimo classificato”, passando per il “podio”, “piazzato tra i primi 5 o 10”, “chi vince tra due”, “premio della critica”, “premio sala stampa”. “Ma ci sono state anche offerte di gioco – si legge su Agimeg.it – molto particolari. Dalla “regione” all’”età” del vincitore, al fatto che fosse “donna, uomo o gruppo” fino alla possibilità che Amadeus avesse indossato “papillon o cravatta“.

Tutti ne hanno approfittato, soprattutto come detto questi scommettitori di Bagheria, che hanno deciso di piazzare la sestina vincente. ” Le giocate riguardavano il fatto che Alfa si classificasse tra i primi 10, che vincesse uno tra Mango e Geolier, che il rapper napoletano si piazzasse tra i primi 3, che sul podio salissero Mango, Geolier e Annalisa, che Ghali si piazzasse tra i primi 5 e 10 cantanti”. Tutte centrate. E le vincite totali hanno superato oltre i 2mila euro. Diciamo che anche per loro è stato un grandissimo Festival, in attesa di quello del prossimo anno per centrare di nuovo il colpo grosso.