Copenaghen-Manchester City: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Copenaghen-Manchester City: stasera torna la Champions con la squadra campione in carica impegnata su un campo semplice

Sicuramente al Manchester City di Guardiola, campione in carica, poteva andare decisamente peggio. Ma l’urna è stata benevola, regalando agli inglesi un compito sulla carta assai semplice.

Contro il Copenaghen, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, gli inglesi dovrebbero riuscire a chiudere la questione piazzando quello che sembra una facile vittoria esterna. Ed è per questo motivo che andiamo a vedere insieme quelli che sono i nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

Copenaghen-Manchester City, il possibile marcatore

Lo ha recuperato nelle ultime settimane Pep Guardiola, e stasera, ovviamente, lo manderà in campo dal primo minuto. Sicuramente Haaland è l’indiziato numero uno per riuscire a spaccare la difesa del Copenaghen, in un match che si sbloccherà quasi sicuramente nella prima parte di gara. Occhio anche alla possibilità doppietta del centravanti che lo scorso anno ha chiuso con oltre 50 gol stagionali.

I probabili ammoniti e tiratori

Ci sono due nomi caldi per il City: il primo è Foden che, siamo certi, nel corso della partita la porta la dovrebbe trovare in almeno due occasioni. Un altro è Bernardo Silva, che nell’ultimo periodo ha spesso trovato la posizione giusta per provarci dal limite. E poi ha qualità tecniche che non scopriamo di certo noi. Almeno un tiro in porta lo dovrebbe scagliare. In casa Copenaghen occhio invece a Elyounoussi, che ci potrebbe provare dalla distanza.

Un aspetto da non trascurare riguarda i calci d’angolo e i calci piazzati. Il City in costante proiezione offensiva potrebbe tirarne parecchi e i danesi a parte McKenna non hanno grandi colpitori di testa. In queste occasioni da tenere d’occhio sono soprattutto Rodri – abile comunque anche nel tiro dalla distanza – e Aké.

Questione ammoniti: il terzino Jelert alle prese con uno tra Foden, Doku e Grealish il giallo se lo potrebbe tranquillamente prendere durante l’arco dei 90minuti (un giallo e un rosso nella fase a gironi). Stesso discorso per Diogo Gonçalves, che ha totalizzato quattro cartellini nelle ultime nove partite ufficiali. In casa City occhio a Stones. Uno che si sgancia parecchio anche in fase di impostazione e che quindi potrebbe pagare dazio nel momento in cui sarà costretto a rientrare.