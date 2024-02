Berrettini, riecco Ajla Tomljanovic: che intreccio

Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic, l’intreccio amoroso fa da sfondo al rientro in campo del tennista romano.

La loro storia è giunta al capolinea da ormai due anni. Eppure, c’è una sorta di filo invisibile che continua a tenerli “legati” l’uno all’altra. Intanto perché, ironia della sorte, sono andati incontro allo stesso destino. Anche Ajla Tomljanovic, esattamente come il suo ex fidanzato Matteo Berrettini, è stata costretta a rimanere ai margini del circuito per parecchi mesi.

Ha avuto giusto il tempo di riassaporare il tanto atteso ritorno e di sgranchirsi le gambe che subito è scoccata l’ora, per lei, di tornare sotto i ferri. La tennista croata naturalizzata australiana ha subito un intervento per l’asportazione di alcuni fibromi uterini, motivo per il quale è stata costretta a fermarsi di nuovo. Stavolta a tempo determinato, fortunatamente. Chi ancora non ha stabilito – o lo ha fatto, ma senza comunicarlo – quando rientrare in campo è l’uomo che le è stato accanto per oltre due anni, vale a dire il martello romano.

L’ipotesi, una volta trascorsi i sei mesi necessari per fare ricorso al ranking protetto, era che rientrasse in tempo per il Masters 1000 di Indian Wells. L’assenza del suo nome nella entry list del torneo, invece, ha fatto tramontare definitivamente ogni speranza nutrita dai tifosi in merito. Non c’è una data, non c’è alcun aggiornamento circa le sue condizioni di salute. Nulla di tutto ciò.

Tra Berrettini e Tomljanovic non mettere Bega

La sola certezza, in mezzo a questo sconfinato mare di dubbi, è che Berrettini si sta allenando. Si sta allenando tanto e intensamente perché intenzionato, evidentemente, a tornare in pista il prima possibile.

Nel fine settimana, come abbiamo scoperto grazie ad alcuni contenuti postati sui social, si è recato in un luogo molto caro a Jannik Sinner. Parliamo del Piatti Tennis Center, l’Accademia di Bordighera per la quale l’altoatesino ha lasciato casa nel bel mezzo della sua adolescenza. Insieme a Matteo c’erano il nuovo allenatore Francisco Roig, il coach casertano Umberto Rianna e, infine, il caro amico Alessandro Bega.

Anche Bega è un allenatore e ha lavorato, fino a qualche tempo fa, proprio con la Tomljanovic, ex di Berrettini. Sotto la sua guida ha poi mosso i primi passi nel mondo del tennis Melissa Satta, che proprio in questi giorni potrebbe avere chiuso la sua storia con il tennista romano. Di intrecci amorosi, insomma, ne abbiamo a bizzeffe. Ma guai a distrarre Matteo: in questo momento, c’è spazio solo per il tennis.