Lotto, perché in molti giocheranno questo numero sulla ruota di Bari

Lotto, questa sera c’è l’estrazione. Ecco perché in molti giocheranno questo numero sulla ruota di Bari. Svelato il motivo

Estrazione del Lotto pronta. Oggi, come tutti i martedì, le palline gireranno nella botola e poi verranno estratti. E ci sono alcuni numeri che verranno giocati più degli altri. Solamente per una questione scaramantica e niente di più. Perché la matematica, sotto questo aspetto, non dice proprio nulla.

Ma si sa, lo sappiamo, noi italiani siamo un popoli di poeti, naviganti, menti ingegnose, ma siamo anche e molto scaramantici. Sono moltissime le persone che hanno i propri riti che dovrebbero portare fortuna. Ora, a dire il vero, noi non abbiamo proprio nulla contro di loro o contro questa situazione. Noi vi diciamo in questo caso, parlando del Lotto e dei numeri ritardatari, che non c’è nessuna cosa matematica o logica che dice: “prima o poi deve uscire”. No, non esiste. Potrebbe anche non uscire più. Però a noi italiani piace questo giochetto e nell’estrazione di oggi, soprattutto nella ruota di Bari, saranno molti quelli che decideranno di giocare questo numero.

Lotto, ecco tutti i numeri ritardatari

Il numero che non esce da tantissimo tempo è il 78, sulla ruota di Bari. Assente da 186 estrazioni. Sì, sono davvero tante. Così come è assente da 1588 estrazioni il 27 sulla ruota di Palermo, che è il secondo in questa speciale classifica che non viene estratto. Chiude il podio un altro numero che non esce proprio sulla ruota pugliese, e vale a dire il 52 che manca da 128 volte. La top5 vede infine il 77 che manca sulla ruota di Torino da 118 estrazioni e l’89 a Roma che non si fa vedere da 113 volte.

“Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Palermo è assente da 49 turni. Tra le decine, la 30-39 su Roma manca ora da 40 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 39 turni di ritardo“, questo il quadro finale redatto da Agipronews. Siamo convinti che stasera questi numeri saranno giocati molti più degli altri. Sì, siamo sicuri di questo. No, in Italia non siamo proprio scaramantici.