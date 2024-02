Berrettini, al cuor non si comanda: svolta inaspettata

Berrettini se li è messi contro pur di seguire il suo cuore: ha deciso di metterci la faccia e di dire basta.

Berretto brandizzato d’ordinanza, felpa e barbetta incolta. È così, al naturale e nel suo stile, che Matteo Berrettini ha deciso di mostrarsi sui social network per annunciare l’inizio della sua personalissima rivoluzione. Qualcosa che ha a che vedere, ma non troppo, con il tennis. Che riguarda, più che altro, la sua voglia di tornare in tutti i sensi, non solo in campo.

Chi segue il tennista romano sa bene che un tempo era molto attivo su Instagram e sulle altre piattaforme. Ad un certo punto, però, qualcuno doveva averlo messo in guardia dai potenziali rischi dell’esposizione mediatica, perché tutto d’un tratto aveva smesso, praticamente, di interagire con i suoi follower. Solo di tanto in tanto tornava a postare qualcosa, ma si è sempre trattato di contenuti “sterili”, chiaramente studiati, e in quanto tali un po’ freddi. Una foto e qualche riga per comunicare un forfait, la partecipazione a un torneo o l’ennesimo stop dovuto ad un infortunio. Berrettini aveva insomma perso, per così dire, il filo diretto che fino ad un certo punto lo aveva tenuto in contatto con i suoi tifosi.

E ieri è iniziata, per l’appunto, la sua rivoluzione. Ha preso lo smartphone, ha diretto la telecamera verso di sé e ha iniziato a parlare, mettendoci la faccia e soprattutto il cuore. Ha girato un videomessaggio di oltre 2 minuti in cui ha detto di tutto un po’, alludendo perfino al fatto che quella mossa non sarebbe piaciuta né al suo ufficio stampa e né al suo agente. In barba a questo, però, ha voluto farlo comunque, perché avvertiva l’esigenza, così ha detto, di fare un video e di essere semplicemente se stesso. Cosa che evidentemente, giusto o sbagliato che fosse, si precludeva da un po’.

Il messaggio che non ti aspetti è firmato Berrettini

Berrettini parla, ma dice e non dice. Non dà indicazioni certe sul suo rientro in campo, tuttavia ha voluto far sapere ai tifosi quanto sia entusiasta al sol pensiero di riallacciarsi le sneakers e di tornare in campo.

Matteo Berrettini 🇮🇹 posta questo video sulle sue storie Instagram, nel quale ringrazia tutte le persone che gli sono state vicino negli ultimi mesi. “Volevo metterci la faccia senza fare un comunicato freddo. Sto meglio, tornerò in campo fra poco. Mi sto allenando intensamente” pic.twitter.com/WEJ8otCQyF — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) February 12, 2024



“Da un po’ tempo avevo la necessità di fare un video per ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi – dice, tra le tante cose – che sicuramente non sono stati i più facili della mia carriera. Con grande impegno sto cercando di superare questo momento e rimettermi in carreggiata per divertirmi e fare tante cose belle. La cosa più importante è ringraziarvi per l’aiuto che mi state dando, per i messaggi di conforto e supporto di tutte le persone che vogliono il mio bene al di là dei risultati. È una cosa che ci tenevo a fare. Non volevo pubblicare un comunicato stampa più freddo o un post social. Credo questo sia il modo più facile per arrivare a tutti. Mi state aiutando come non mai”.

“È una mia idea – ha aggiunto non è stata organizzata da nessuno. Probabilmente il mio ufficio stampa e i miei agenti non saranno contentissimi, ma penso sia il bello dei social. Volevo dirvi che sto bene, sto meglio, e che tornerò in campo tra poco. Mi sto allenando intensamente e bisogna avere un altro pochino di pazienza. Questo è il mio messaggio, è una cosa che ho fatto spontaneamente. Questo sono io. Tre storie. Tante ne sono bastate per far sì che i berrettiniani doc iniziassero a sognare di nuovo.