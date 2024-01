Berrettini ha imparato: la lezione è servita

Berrettini ha ampiamente dimostrato di avere ormai imparato la lezione: è stata preziosissima, ecco perché.

A quest’ora avrebbe già potuto avere qualche match nelle gambe. E chissà, magari anche qualche punto in più. Fare congetture ha senso fino ad un certo punto, questo è vero, ma non si può fare a meno di pensare al modo, certamente beffardo, in cui è iniziato l’anno per Matteo Berrettini.

Nello stesso identico modo, cioè, in cui era finito quello precedente. Senza poter giocare e senza poter neanche cercare di risalire la china. E di bisogno di salire ne aveva tanto, visto e considerato che è ormai matematicamente fuori dalla top 100. Lui, che fino a qualche tempo fa difendeva con le unghie e con i denti il suo best ranking – è stato numero 6 del mondo per molte settimane – adesso dovrà passare dalle qualificazioni per poter disputare i tornei ai quali intende partecipare. A meno che qualcuno non gli conceda una wild card, cosa non sempre possibile.

Sta di fatto che qualche ora fa, a meno di 10 giorni dall’inizio degli Australian Open, il tennista romano ha deciso di partire alla volta della terra dei canguri. Sarebbe dovuto rientrare in campo già a Brisbane, ma un nuovo problema al piede lo ha costretto a posticipare, ancora una volta, il suo attesissimo ritorno. Un infortunio banale, o almeno così pare, che gli è costato però un botto in termini di punti, di ranking e, probabilmente, anche di motivazione.

Berrettini, guai a fiatare: non ci casca più

Non sarà stato facile, infatti, accettare l’idea di un nuovo stop proprio ad un passo dalla meta. Era così entusiasta e felice di ricominciare a giocare che gli si sarà spezzato il cuore, quando il piede ha iniziato a fare i capricci.

Ha dimostrato, però, di avere imparato la lezione. Da quando sta con l’ex velina Berrettini sa bene che esporsi troppo sui social può essere dannoso, oltre che assolutamente controproducente, motivo per il quale si è guardato bene dal farlo in questo momento così delicato. Ha preferito la strada del silenzio, per evitare che gli haters parlassero troppo e peggiorassero la situazione. Non ha fatto alcun riferimento al suo infortunio su Instagram e non ha postato nulla sulla piattaforma, mantenendo il massimo riserbo sulle sue condizioni ed intenzioni. L’indiscrezione circa la sua partenza è circolata per vie traverse: non è stato lui a comunicarlo ai tifosi.

Qualche ora fa, semplicemente, si era limitato a pubblicare una fotografia scattata nell’ascensore della sua dimora di Montecarlo. Insieme a lui c’erano il fratello Jacopo e il papà Luca. Non c’era traccia, invece, di Melissa Satta, che si trovava ancora in Marocco insieme al figlio Maddox ma che potrebbe raggiungerlo, a questo punto, in Australia. Il selfie, a suo modo, era comunque un indizio, seppur nascosto tra le righe. Matteo va nel Principato quando deve allenarsi, motivo per il quale è evidente che fosse lì per questo motivo.