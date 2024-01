Sassuolo-Fiorentina 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Sassuolo-Fiorentina, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 6 gennaio di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Sassuolo ospita la Fiorentina di Italiano al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A (l’ultima del girone di andata) oppone due squadre dagli obiettivi ormai assai distanti: i neroverdi puntano ad allontanarsi dalle zone calde, mentre gli ospiti sognano la Champions League.

L’allenatore della Fiorentina punta in attacco su Nzola a discapito di Beltran, lasciando sempre sulla trequarti Ikone, Bonaventura e Brekalo. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, tornano Arthur e Mandragora. Dionisi risponde con il solito 4-2-3-1. Al centro dell’attacco ci sarà Pinamonti, supportato sulla trequarti da Berardi, Bajrami e Laurienté.

A centrocampo per i neroverdi giocano Thorstvedt e Matheus Henrique. Il Sassuolo, da tempo a ridosso della zona salvezza, è stato capace di raccogliere un solo punto nelle ultime cinque gare di campionato.

Momenti clou della sfida

Il Sassuolo parte cauto ma riesce ad andare in vantaggio già al 9′ con Pinamonti: Henrique inventa per Pedersen che centra basso dalla sinistra, piattone dell’ex Inter alle spalle di Terracciano. Due minuti dopo Pinamonti ci riprova sempre su suggerimento di Henrique, ma il suo destro dal limite va alto.

Da fallo laterale, Thorstvedt apre per Toljan, e il suo destro viene deviato in porta da Berardi: il goal è annullato per posizione di fuorigioco. La Fiorentina prova a reagire ma trova pochissimo spazio. Per i viola possesso sterile di palla e zero tiri in porta nel primo tempo.

Al 48′, il Sassuolo raddoppia con Thorstvedt, ma Abisso viene richiamato al VAR per valutare la posizione di Henrique nell’azione del corner. Rete annullata. Dieci minuti dopo Ikone prova con la cannonata dal limite: palla che esce poco fuori dall’incrocio. Poi, dopo un corner, c’è un colpo di testa di Milenkovic con la palla che sfiora il braccio largo di Ferrari: Abisso indica il dischetto. Tira Bonaventura ma Consigli para. Al 66′ la Viola trova però il pareggio con Quarta, interviene di nuovo la VAR e annulla per posizione irregolare.

Al 70′ ci prova Beltran in acrobazia, con Ferrari che salva sulla linea. La Fiorentina aggredisce a pieno ritmo. Nel recupero Ikone prova con il sinistro dal limite e la palla sfila lontana dal palo.

Tabellino e pagelle di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (85′, Missori), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi (81′, Bajrami), Thorstvedt, Lauriente (75′, Tressoldi); Pinamonti (87′, Mulattieri). All: Dionisi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur (52′, Beltràn), Mandragora (52′, Duncan); Ikone, Bonaventura (81′, Barak), Brekalo (72′, Parisi); Nzola. All. Italiano

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

MARCATORI: 9′, Pinamonti

NOTE: Ammoniti: 33′, Henrique, 44′, Quarta, 53′, Pinamonti; 69′, Berardi, 95′, Ikone. Recupero: 7′

Il migliore in campo è Pinamonti, vera bestia nera dei viola e sempre in partita e pimpante (7). Male Ikone, mai pericoloso o propositivo (5). Anche Nzola stacca l’ennesima chance (5). Kayode è troppo ingenuo nell’occasione del goal di Pinamonti (5,5). Ottima la prova di Thorstvedt dal punto di vista della qualità e della qualità (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro ammonisce Henrique per un colpo proibito nel primo tempo, e avrebbe potuto pure tirar fuori il rosso. Abisso fa bene ad assegnare il rigore ai viola per il tocco di mano di Ferrari.

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30