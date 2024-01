Sinner mette zizzania: epilogo inaspettato

Sinner, tutto ci aspettavamo tranne che questo: il colpo di scena a sorpresa ha lasciato tutti di sasso. Ecco cosa è successo.

Non ci stupisce affatto che, in concomitanza con l’incredibile exploit di Jannik Sinner, la tennis mania stia dilagando in ogni dove. Era già accaduto ai tempi di Matteo Berrettini e della finale di Wimbledon 2021, ragion per cui era del tutto scontato che l’ascesa dell’altoatesino risvegliasse nuovamente l’interesse degli italiani nei confronti del tennis.

Le ultime partite dell’azzurro hanno raggiunto picchi di ascolto inimmaginabili, motivo per il quale si poteva prevedere, allo stesso modo, che accadesse quello che stiamo per raccontarvi. Chi segue lo sport che ha reso celebre il nativo di San Candido saprà certamente che a trasmettere la maggior parte delle partite è la pay tv Sky. Ma sa anche che, spesso, alcuni incontri vanno in onda in chiaro, e dunque gratis, su Supertennis, il canale tematico della Federazione italiana di tennis e padel. Questo in virtù di un gentlemen agreement tra le due emittenti che è finora costato alla FITP una cifra tutto sommato ragionevole.

Peccato solo che, al momento di rinnovare l’accordo, Sky abbia alzato la posta, o almeno così pare, in maniera esponenziale. Avendo acquistato i diritti televisivi del tennis in diversi Paesi, ed essendoseli così assicurata per il prossimo quinquennio, avrebbe chiesto a Supertennis 8 milioni di euro, al posto dei canonici 2,5. Italia Oggi riferisce che al tavolo delle trattative sarebbero volate delle parole grosse, tant’è che non se n’è fatto niente. L’accordo, di fatto, è saltato.

Sinner in chiaro su Cielo: l’annuncio di Sky

La levata di scudi, da parte del popolo del tennis, è stata pressoché immediata. Sui social non si è parlato d’altro, nelle ultime ore, che del fatto che anche la disciplina in cui eccelle Sinner sia destinato a diventare, come il calcio, uno sport di lusso. Perché non tutti, di questi tempi, possono permettersi di sottoscrivere un abbonamento a una pay tv.

Per sedare gli animi di quanti già invocavano il boicottaggio ai danni di Sky, l’emittente ha deciso di correggere il tiro. La maggior parte dei tornei continuerà ad essere trasmessa su Sky Sport, ovviamente, ma una selezione di partite andrà in onda, invece, in chiaro e dunque gratis. Ad annunciarlo è stata proprio la pay tv, che ha fatto sapere che da questo momento in poi, ogni giorno, Cielo, il canale generalista al 26 del digitale terrestre, “ospiterà” alcuni match.

Si parte già nella notte compresa tra il 7 e l’8 gennaio, con il Wta di Adelaide e l’Atp di Auckland. Due eventi che segneranno l’inizio di una nuova era e la cui messa in onda in chiaro su Cielo non fa altro che confermare quanto male si siano messe le cose tra Sky e Supertennis.