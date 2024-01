Lotteria Italia 2024, ecco l’estrazione dei biglietti vincenti: tutti i premi

Il 6 gennaio, come da tradizione, ecco l’estrazione dei biglietti vincenti della più nota tra le lotterie italiane: la Lotteria Italia.

Quest’anno è stato venduto il dieci per cento di biglietti in più rispetto al 2022-23. Si parla di 6,7 milioni di tagliandi acquistati, cioè uno ogni diecu abitanti. Secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Lombardia e il Lazio sono le due Regioni dove ne sono stati venduti di più, al terzo posto c’è la Campania.

Su questa pagina troverete tutte le estrazioni in diretta!

Le estrazioni, partite alle 20:30, sono state annunciate in diretta su Rai1, con lo show Affari Tuoi speciale Lotteria Italia, lo spettacolo condotto da Amadeus dal Teatro delle Vittorie di Roma. La classifica del gioco con gli ospiti vip ha determinato l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria.

Tagliandi vincenti della Lotteria Italia 2024

I premi in palio si dividono in tre categorie. Nella prima ci sono cinque premi con tetto massimo di vincita più alto e un primo premio di 5 milioni di euro.

I biglietti di seconda e terza categoria si sommano poi ai premi giornalieri che sono stati consegnati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023.

Per riscuotere le vincite bisogna presentare il tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario, 56/D, a Roma. Si può anche spedire il biglietto vincente per posta con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta.

Lo scorso anno a festeggiare fu una tabaccheria di Bologna. In generale, il Lazio si confermò la Regione più fortunata con tre dei cinque premi di prima categoria, quelli cioè a sei zeri.

I biglietti fortunati di prima categoria in diretta

Ecco i biglietti associati ai premi di prima categoria:

I biglietti vincenti di seconda categoria

L’estrazione dei biglietti di seconda categoria sarà cominicata quando l’elenco sarà disponibile, a tarda sera o nella notte.

I biglietti vincenti di terza categoria

Anche per i biglietti di terza categoria, l’elenco sarà disponibile a tarda sera o nella notte.