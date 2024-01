Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Mapei Stadium.

In piena lotta per un piazzamento in zona Champions League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sfida il Sassuolo in un impegno di campionato di nevralgica importanza per entrambe le formazioni. Reduci da un filotto di sconfitte disarmante, i neroverdi cercano punti pesantissimi per riemergere dai bassifondi della classifica e guardare con maggiore ottimismo alle prossime sfide di campionato. I temi caldi di certo non mancano. Sia Dionisi che Italiano avevano ancora dubbi di formazione da sciogliere. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti.

FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Ikoné, Bonaventura, Brekalo, Nzola.

Sassuolo-Fiorentina, il pronostico marcatori

Il Sassuolo non può prescindere dalle giocate del suo tuttocampista, Mimmo Berardi. Squalificato nell’ultima gara di campionato, l’attaccante di Dionisi avrà il compito di orientare la maggior parte delle azioni propositive neroverdi. La Fiorentina, però, ha dimostrato una certa impermeabilità difensiva nelle ultime uscite. Ragion per cui, servirà la miglior versione di Berardi per provare a scardinare il muro Viola, che rispetto alle ultime stagioni ha imparato ad interpretare le diverse fasi di gioco, senza lasciarsi irretire dalla propria vocazione offensiva. E giungiamo quindi alle bocche da fuoco a disposizione di Italiano. Nzola potrebbe creare gli spazi giusti per liberare al tiro i trequartisti che l’allenatore della Fiorentina ha disposto alle sue spalle. In particolare, intriga particolarmente l’opzione Bonaventura marcatore, soprattutto per le doti balistiche del Milan e per le sue qualità negli inserimenti a fari spenti.

Sassuolo-Fiorentina, probabili ammoniti e tiratori

Brekalo e Mandragora potrebbero presentarsi dalle parti di Consigli e scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. In possesso di doti balistiche importanti dalla media lunga distanza, l’esterno e il centrocampista viola potrebbe rappresentare frecce importanti per l’evoluzione della manovra offensiva della Viola. Occhio, però, anche a Biraghi, sempre un fattore soprattutto in situazioni di palla inattiva. Sul fronte opposto, piacciono le opzioni Laurentié e Thorstvedt tiratori. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, rischiano molto Milenkovic e Boloca. Occhio anche ad Erlic, spesso irruento in alcune letture in marcatura preventiva.