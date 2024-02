Chiesa è di nuovo un caso: “Giocatore sopravvalutato”

A Torino, Federico Chiesa è di nuovo un caso: il numero 7 sta deludendo e molti tifosi pensano che sia stato finora sopravvalutato.

Emanuele Gamba, giornalista di La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare della sconfitta della Juve contro l’Udinese e della brutta partita disputata da Federico Chiesa: per il giornalista l’esterno bianconero deve essere giudicato come un calciatore sopravvalutato da media e tifosi.

⁠Gamba ha giudica la sconfitta contro l’Udinese non come un caso eclatante: “Tante volte in questa stagione, la Juventus ha giocato male. E se ha vinto è solo perché si è trattato di sfide stranissime, non giocate, ma risolte da episodi. I bianconeri hanno sempre faticato anche in match piuttosto facili come con la Salernitana o con il Frosinone“.

“Dopo queste tre partite, non troppo diverse da quelle precedenti sotto il piano della prestazione, viene da chiedersi se questa Juve sia davvero quella che per sei mesi è stata attaccata all’Inter“. Gamba ha voluto poi ricordare che Allegri, a modo suo, è sempre stato onesto, ammettendo che il valore di questa squadra non era così alto. Almeno non da Scudetto.

“Nella prima parte di stagione la squadra ha mantenuto un ritmo sopra la media“, ha continuato l’intervistato, “ma ora penso sia rientrata nella sua dimensione, ovvero stare tra le prime quattro”.

“Quest’anno la Juve ha giocato molto bene nel periodo tra Natale e la prima parte del 2024“, ha continuato Gamba, “fino alla partita con l’Empoli, quando Yildiz era titolare. Lui è un ragazzo che farà molta strada ma che oggi non può risolvere i problemi di questa squadra. Nonostante ciò, con lui in campo ho visto una modalità di gioco più propositiva da parte dei bianconeri. Questo perché il giovane turco, insieme a Vlahovic, consentiva di tenere il pallone, fraseggiare, far avvicinare le mezzali, creare triangolazioni continue. Con Chiesa questo gioco non è possibile, perché lui non lega il gioco, ma abbassa sempre la testa“.

Chiesa sopravvalutato: “Gioca per sé stesso”

Secondo Gamba il problema principale di Federico Chiesa è il suo stile: “Gioca in maniera individuale e bisogna solo sperare che sia in serata: ieri non lo era. Allegri privilegia prima di tutto gli episodi, va a cercare soluzioni dettagliate e particolari… Anche ieri sera, esempio, ha detto che con tre palle gol in area bisognava fare almeno un goal. Oppure che ha inserito Nicolussi per sfruttare i calci piazzati…”

Secondo il giornalista il futuro della Juve è racchiuso in un’unica domanda: “Un altro allenatore avrebbe fatto più punti di Allegri in questa stagione?”. A livello tecnico, invece, la squadra ha più volte deluso. “Secondo me la Juve perderebbe di più se dovesse andare via Allegri e non Chiesa.

“Parliamo di un giocatore che ha 26 anni abbondanti e, a parte il grosso infortunio che ha subito al ginocchio, è un giocatore irrisolto, che illude perché fa cose belle, ma non riesce mai a entrare in un contesto di squadra. Dico che Chiesa è un giocatore sopravvalutato che in tanti casi è stato un problema e non una risorsa. Tatticamente è stato provato in tanti ruoli, tra ala o centravanti puro… In rapporto al valore che gli si dà, tra stipendio che chiede e considerazione mediatica, lo reputo un sopravvalutato. Se la Juventus potesse vendere qualcuno sarebbe proprio Chiesa”.