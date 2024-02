Il problema di Lukaku: “Non è un fuoriclasse e vuole un altro gioco”

Lukaku ha di nuovo deluso in un big-match: tutti si aspettavano un fuoriclasse, ma il problema per il belga potrebbe essere anche di natura tattica

Luigi Di Biagio, ex centrocampista di Roma e Inter e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di TvPlay per commentare Roma-Inter e la sconfitta della Juve contro l’Udinese. Di Biagio si è anche espresso su Lukaku, dichiarando che a suo giudizio il belga non è mai stato un fuoriclasse.

⁠“Portare la Serie A 18 squadre avrebbe portato alcuni scompensi nei campionati inferiori“, ha esordito l’intervistato. “Credo sia normale che le grandi squadre avessero l’intenzione di ridurre le partite di campionato, per avere più potere a livello internazionale. Io comunque sono per il campionato a 20 squadre”.

Di Biagio, che in carriera, ha giocato sia con l’Inter che con la Roma, ha confessato che quando si scontrano le due squadre spera sempre in un pareggio. “Ho visto una buonissima Roma nel primo tempo… C’è stata una grande attenzione tattica. In pratica ha giocato con un 3-4-2-1“.

“Sull’Inter“, ha continuato l’allenatore, “posso solo dire che è una grandissima squadra: sembrava che volesse dare spazio alla Roma per poi affondare nel momento giusto. Credo sia stata sorpresa dal 2-1, ma questa è stata la scintilla che gli ha permesso di fare venti minuti di altissimo livello”.

Per Di Biagio il goal di Acerbi è regolare: “Secondo me, è il difensore a fare interferenza. All’arbitro gli hanno detto che era regolare, ma comunque di andarlo a vedere… Non ho avuto mai la sensazione che vincesse la Roma, perché l’Inter ha le caratteristiche della grande squadra: soffre, ma poi riesce a spuntarla. Quella con la Roma è stata fondamentale per lo Scudetto”.

Lukaku soffre quando gioca troppo vicino alla porta: “Non è un fuoriclasse“

“Forse, dopo una decina di minuti dall’inizio del secondo tempo, De Rossi doveva cambiare qualcosa. Romelu Lukaku ha bisogno di un allenatore che lo faccia allenare tutta la settimana, come Conte, e che lo porti non troppo vicino alla porta. Ha bisogno di profondità“, ha spiegato l’intervistato. “Più fa la punta e più ha dei problemi. Lukaku è forte, ma non è un fuoriclasse… ma quando è in forma è davvero forte. Lui ha bisogno di profondità”.

Secondo Di Biagio la Juve ancora in lotta per lo Scudetto: “Forse non è ancora pronta. Allegri sta facendo un capolavoro quest’anno. Può giocare meglio. E, per il blasone che ha, deve assolutamente fare qualcosa in più per vincere le partite”.

“ll Milan viene sempre criticato, soprattutto Pioli, ma ha perso solo una volta negli ultimi due mesi. Non capisco le critiche a Pioli, perché sta facendo di più rispetto al potenziale che ha… Il team rossonero non può vincere lo Scudetto, ma può arrivare secondo”, ha concluso Di Biagio.