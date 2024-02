Sinner giardiniere, questo spiega tutto: ci è scappato lo spoiler

Sinner, chissà come avrà preso questo spoiler inaspettato il tennista altoatesino: adesso, almeno, è tutto più chiaro.

Si sono conosciuti nel 2020. Lui si era imbattuto per caso nel profilo di lei ed era rimasto ammaliato, giustamente, dal suo incantevole sorriso e dalle sue curve stratosferiche. Prima qualche like, poi l’incontro decisivo. Infine, la decisione di mettersi insieme. Da quel momento in poi, checché ne abbia detto la stampa negli ultimi mesi, non si sono più lasciati.

Maria Braccini e Jannik Sinner fanno coppia fissa, oramai, da 4 anni. C’è stata un po’ di maretta, una volta, per via di una foto di troppo pubblicata da lei in occasione del primo anniversario di fidanzamento, ma si era trattato di una crisi passeggera. La verità, infatti, è che la splendida bionda che ha rapito il cuore del nativo di San Candido è sempre lì, accanto a lui. Nell’ombra, onde evitare che l’azzurro venga bombardato come Matteo Berrettini, che ha osato mettere in piazza la sua storia con Melissa Satta, ma c’è. Sempre e comunque. Anche quando non la vediamo. Anche quando non posta una foto che confermi la sua presenza al fianco del campione.

Sinner di lei parlò solo una volta, quando la loro storia era ancora all’inizio e prima di capire che sarebbe stato molto più saggio tenere separate la sfera pubblica e quella privata. Disse di Maria che era una “tipa tranquilla”, che aveva capito quali fossero le esigenze di uno sportivo come lui e che non gli faceva problemi.

La verità su Sinner e Maria Braccini

Una storia seria, molto seria, insomma, a dispetto della loro giovane età. La Braccini ha 23 anni, Jannik uno in meno, ma sembrano abbastanza sicuri dei sentimenti che provano l’uno per l’altra.

A confermarlo è Silvia Mannucci, madre dell’influencer, che ha rilasciato un’intervista inaspettata al settimanale Oggi. E che ci ha regalato, peraltro, un piccolo ed apprezzatissimo – da noi di sicuro, da Sinner chissà – spoiler. La mamma di Maria è stata bene attenta a rispettare la volontà del fidanzato della figlia: “Jannik e la sua famiglia sono estremamente riservati – ha detto – e noi lo siamo tanto quanto loro. Per natura e anche a protezione di un rapporto che deve svilupparsi in modo sereno, al riparo da chiacchiere inutili“.

Poi, però, quando le è stato chiesto a che punto fosse la loro relazione e se pensasse che quelle rose fossero destinate a fiorire, ha risposto così: “A me sembrano già fiorite. Parliamo di un rapporto solido e maturo. Jannik e mia figlia sono insieme ormai da quattro anni. Lasciamoli tranquilli e arriveranno dove devono arrivare”. Tennista e pure, in gran segreto, giardiniere.