Sinner, Maria Braccini vìola l’accordo: passo falso, allarme rosso

Sinner, le foto apparse nelle scorse ore sui social network stridono con le dichiarazioni di qualche settimana fa: e ora?

“Se sto insieme o se non sto insieme a qualcuna non lo metterò mai sui social, perché la mia vita privata voglio tenerla privata. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono”. Certe frasi non hanno bisogno di interpretazioni, e questa è senz’altro una di esse.

A rilasciare queste dichiarazioni, alla vigilia dello Us Open, era stato Jannik Sinner. Come facilmente prevedibile, durante quell’intervista, Repubblica gli aveva posto una domanda a tema “fidanzata”. Domanda che l’altoatesino aveva abilmente dribblato in quel modo, lasciando intendere che mai e poi mai darà la sua relazione amorosa in pasto alla stampa, men che meno ai paparazzi. Coerentemente con quanto affermato, in effetti, non lo si vede in dolce compagnia da un bel po’ di tempo. C’è stato un momento, una volta riappacificatosi, in cui il tennista si era un po’ “ammorbidito”, dal punto di vista dell’esposizione mediatica. Tanto che in occasione del compleanno di Maria Braccini, la sua dolce metà, aveva addirittura postato una foto di loro due insieme per farle gli auguri.

Poi, era tornato sui suoi passi. Non un selfie, non un commento compromettente, non un riferimento alla splendida ragazza che gli sta affianco. Deve aver capito, il giovane Sinner, che forse è meglio così. Soprattutto dopo aver notato in che modo il pubblico si era accanito contro il collega Matteo Berrettini per via della sua storia con Melissa Satta.

Sinner, galeotto fu il Trentino Alto Adige

Sta di fatto che la bella Maria, che secondo i media sarebbe un’influencer ma le cui apparizioni sui social sono sempre più rare, sembra aver violato l’accordo. Un errore che aveva commesso già oltre un anno fa, quando lo aveva mandato su tutte le furie postando uno scatto di coppia in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento.

Stavolta non ha pubblicato su Instagram alcuna immagine che la ritrae insieme al campione di San Candido, ma si è localizzata in una regione che non ci è parsa per nulla casuale. Maria ha raccolto le foto più belle della sua estate 2023 in un carosello e molte di esse, come ci rivela il tag, sono state scattate proprio in Trentino Alto Adige. Alcune, addirittura, mentre lei giocava, guarda caso, proprio a tennis.

Lì, almeno presumiamo, avrà trascorso qualche giorno di relax in compagnia di Sinner, prima della sua partenza per gli States. Si è “tradita”, la bella Braccini, ma in fondo che fra loro ci sia del tenero è un po’ il segreto di Pulcinella. E va bene che il mondo ne sia a conoscenza, ma guai a spiattellarlo ai quattro venti: Jannik non gradirebbe.