Bolivia-Argentina, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Bolivia-Argentina è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Aggrappati a Messi, come al solito. L’Argentina ha vinto contro l’Ecuador nella prima uscita di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali grazie alla rete direttamente su calcio di punizione della Pulce, che ha tolto le castagne dal fuoco a Scaloni. I campioni del Mondo sono apparsi un poco stanchi, soprattutto mentalmente, e hanno dovuto tirare il solito coniglio dal cilindro grazie alla propria stella.

Diciamo che dall’Albiceleste ci si aspettava decisamente qualcosa in più. Quel qualcosa però non è arrivato, anzi: l’unica cosa da salvare è il risultato che permette di guardare al match di martedì sera contro la Bolivia, in trasferta, con una calma decisamente diversa da quella che sarebbe potuta essere con una X al debutto. Insomma, un’Argentina che dimostra ancora oggi di essere Messi dipendente. E vabbè direte voi, fin quando c’è lui…

Ragionamento logico, ovviamente. Ma sappiamo bene che Messi (purtroppo) non è eterno e prima o poi dovrà per forza di cose dire addio. Per il momento i campioni del Mondo in carica se lo godono e cercheranno contro una Bolivia – distrutta dal Brasile al debutto – la seconda vittoria di fila. Non dovrebbero esserci particolari problemi per gli uomini di Scaloni che, imparata la lezione, potrebbero cercare di chiudere prima il match e stare un poco più sereni.

Come vedere Bolivia-Argentina in diretta tv o in streaming

La partita Bolivia-Argentina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà martedì 12 settembre alle 22:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

A differenza di quanto successo contro l’Ecuador, questa volta l’Argentina dovrebbe riuscire a vincere il match senza particolari problemi e magari anche sbloccare la partita nei primi 45minuti. La lezione è servita, si spera per Scaloni, a Messi e compagni che hanno capito che nessuno regala e regalerà nulla. Quindi vittoria ospite, in una sfida che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bolivia-Argentina

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Quinteros, Jusino, Suarez, Fernandez; Bejarano, Villamil, Ursino, Arrascaita; Moreno.

ARGENTINA (4-2-3-1):Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, La. Martinez

POSSIBILE RISULTATO: 1-3