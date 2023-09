Corea del Sud-Arabia Saudita, amichevole: streaming, formazioni, pronostici

Corea del Sud-Arabia Saudita è un’amichevole internazionale che si gioca a Newcastle, in Inghilterra. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Il debutto di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita non è stato dei migliori. La nazionale dell’ex commissario tecnico dell’Italia ha perso 3-1 contro la Costa Rica. Ma ci sono delle gravi responsabilità del portiere saudita nella debacle del Mancio, visto che in tutte e tre le reti è apparso davvero in ritardo.

Davanti qualcosa si è visto, e sicuramente alla fine il tecnico italiano avrebbe meritato il pari (Keylor Navas ha parato tutto) però alla fine il risultato è quello che conta. Ed ha premiato i centroamericani che hanno approfittato delle disattenzioni difensive della squadra in verde. Insomma, poteva andare meglio. Adesso c’è un altro match da affrontare per l’Arabia, contro una squadra assai più forte di quella costaricana. Sì, la Corea del Sud ha in rosa elementi di valore e li conosciamo benissimo. Da Son del Tottenham a Kim che lo scorso anno ha vinto il campionato con il Napoli e che è passato al Bayern Monaco. Non sarà facile nemmeno questa volta per il Mancio riuscire a invertire la rotta e, la sua nazionale, si appesta purtroppo a vivere un’altra notte difficile con la sesta sconfitta di fila che sembra cosa scritta.

Corea del Sud-Arabia Saudita, dove vederla in tv e in streaming

Corea del Sud-Arabia Saudita al momento non ha nessuna copertura televisiva. Il match si gioca martedì 12 settembre in Inghilterra, al St. James Park di Newcastle alle 18:30. Non sappiamo ancora se ci sarà invece una copertura streaming come successo la scorsa settimana contro la Costa Rica quando il match è stato trasmesso dal sito della FIFA. Senza nessun abbonamento. Vedremo.

Il pronostico

Una gara come anticipato assai difficile per l’Arabia Saudita contro una formazione, quella coreana, assai più avanti nel processo di crescita. Insomma, sfida che dovrebbe vedere uscire vincenti Son e compagni, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Arabia Saudita

COREA DEL SUD (4-4-2): Kim; Seoul, Jung, Kim, Lee; Hong, Lee, Park, Hwang; Cho, Son.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Aqidi; Abdulhamid, Tambakti, Al Bulayhi, Al Shahrani; Kanno, Al Khaibari, Hazazi; Ghareeb, Al Brikan, Al Dawsari.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1