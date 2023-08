Sinner banna Maria Braccini | Risposta al vetriolo

Sinner ha deciso e ormai non c’è più niente da fare: la reazione del tennista non lascia spazio alle interpretazioni.

Il suo obiettivo era quello di centrare le Finals. Di parteciparvi in qualità di “titolare” e non di riserva come nel 2021, quando era subentrato, guarda caso, al suo connazionale Matteo Berrettini, infortunatosi durante il primo match in quel di Torino. Alla fine, però, ha fatto molto, molto di più.

Jannik Sinner ha quasi in pugno, ormai, la certezza matematica di giocare ai piedi della Mole contro gli altri Maestri del tennis, ma non solo. Il suo 2023, finora, è stato assolutamente strabiliante. Si è regalato una manciata di finali e semifinali di lusso e ha perfino alzato al cielo, finalmente, la coppa del suo primo Masters 1000. La sua vita è cambiata a Toronto qualche giorno fa, quando la vittoria a lungo attesa gli ha permesso, ed era ora, di dimostrare che non è vero, come pensano in tanti, che è un tennista tutto fumo e niente arrosto. Ora che è il numero 6 del mondo inizia a fare ancor più paura. Ed è tempo, a questo punto, di portare a casa un risultato ancor più prestigioso. Come il primo titolo Slam, ad esempio.

A detta di molti sarebbe pronto a fare il grande passo, ma lui non si è montato la testa. Non è il tipo. Sarà pure un campione, ma l’umiltà resta comunque il suo più grande pregio. E forse è proprio questo, in fin dei conti, a farcelo apprezzare ancor di più. Il fatto che, al netto del suo palmares e del denaro che ha guadagnato in carriera, grazie ai titoli e alle campagne pubblicitarie, sia rimasto lo stesso ragazzo di sempre, venuto dalla montagna e amante delle cose semplici.

Sinner, niente da fare: inutile sperare

Ha parlato di questo e di molto altro ancora, Jannik Sinner, in un’intervista rilasciata a Repubblica alle porte dell’attesissimo Us Open. L’altoatesino esordirà contro Yannick Hanfmann; il suo cammino a New York sarà irto di ostacoli, ma per un tennista determinato come lui niente è impossibile.

Una cosa sola, per la verità, lo è. E il nativo di San Candido, a scanso di equivoci, ha voluto metterla subito in chiaro. Quando gli è stato chiesto di esprimersi sul tema “ragazze”, la sua risposta è stata lapidaria. “Certo, un tema importante. Ma per voi media… mettiamola così: se sto insieme o se non sto insieme a qualcuna non lo metterò mai sui social – ha ammesso Sinner – perché la mia vita privata voglio tenerla privata. Non ho bisogno di mettere una foto domattina per far vedere a tutti che sono fidanzato, o che non lo sono. I social sono un mezzo per lo sport che faccio, non per la mia vita privata. Non ho mai postato una foto con i miei genitori, forse con mio fratello una volta. Quindi: non voglio rispondere, perché sennò ricomincia il can can“.

Niente da fare, quindi, per Maria Braccini, la sua dolce metà, “bannata” a tempo indeterminato (?) dal profilo del suo fidanzato. Che non ha alcuna intenzione, a ragion veduta, di commettere lo stesso errore di Berrettini, severamente punito dalla platea social per la sua eccessiva – a detta del popolo del tennis – esposizione mediatica.