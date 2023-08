Salernitana-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Udinese è una partita della seconda giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il precampionato della Salernitana era stato caratterizzato dalle lamentele di Paulo Sousa nei confronti della società per via di un mercato non all’altezza di quelle che erano le sue aspettative, motivo per cui in pochi immaginavano che i granata sarebbero usciti imbattuti da una trasferta complicata come quella dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

Ed invece, grazie ad una doppietta del “vecchietto” Candreva, i campani hanno reso vani i due gol del ritrovato Belotti e sono tornati con un prezioso punto dalla Capitale. Una partenza che fa dunque ben sperare, in perfetta continuità con la seconda parte della scorsa stagione, con la Salernitana imbattuta per oltre 10 partite consecutive e salva con enorme anticipo rispetto all’annata precedente, quando invece mantenne la categoria quasi per miracolo. L’ottimo lavoro dell’allenatore portoghese è sotto gli occhi di tutti: Sousa lo scorso anno prese in mano una squadra in grande difficoltà ma fu capace di valorizzarne in poco tempo i punti di forza ed i risultati arrivarono anche attraverso un gioco propositivo. Nella prima stagionale all’Arechi i granata ospitano l’Udinese, battuta nettamente all’esordio dalla Juventus – 0-3 già nel primo tempo – ed apparentemente indebolita da un mercato che in queste ore gli ha portato via anche il suo attaccante titolare, Beto, ormai in direzione Liverpool (sponda Everton). In attesa di capire se Samardzic resterà o meno – per ora è a disposizione ma occhio alle sirene della Premier League – ad Andrea Sottil il compito di far sbocciare i nuovo talento, raggiungendo la salvezza il più presto possibile.

Salernitana-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Sousa, senza Daniliuc e Maggiore, dovrebbe confermare su per giù la formazione che una settimana fa ha imposto il pareggio alla Roma. La grande novità è rappresentata dalla titolarità di Dia, partito in panchina nella Capitale in quanto non al meglio. Dietro di lui Candreva e Kastanos, con Botheim pronto a dare il cambio al senegalese. Sulla corsia di sinistra Bradaric appare in leggero vantaggio su Sambia.

Dall’altro lato, Sottil dovrà rispolverare Success in attacco: sarà il nigeriano a prendere il posto del partente Beto e ad affiancare Thauvin. A centrocampo c’è Samardzic, sulle fasce spazio ad Ebosele e Zemura. La difesa sarà composta infine da Perez, Bijol e Kabasele.

Come vedere Salernitana-Udinese in diretta tv e in streaming

Salernitana-Udinese, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi in anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Salernitana non perde davanti al proprio pubblico da 8 partite e, contro un’Udinese che all’esordio è apparsa in difficoltà e che ha appena perso il suo attaccante più prolifico, i granata – imbattuti lo scorso anno coi friulani, sia all’andata che al ritorno – dovrebbero ottenere il primo successo stagionale del loro campionato.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Lovato, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Success.

Salernitana-Udinese: chi vince? Salernitana

Pareggio

Udinese View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0