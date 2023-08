Paola Egonu, lato B portafortuna: lo stacchetto fa impazzire i social

Paola Egonu, il lato B ha portato fortuna: lo stacchetto della pallavolista ha mandato i social in delirio.

La giocatrice di pallavolo di Macerata, da ormai qualche mese, ha fatto ritorno in Italia e al momento è impegnata con gli Azzurri nell’Europeo femminile di volley. Paola Egonu si sta già facendo notare per le sue imprese, sorprendendo come sempre i suoi fan. E nonostante la tensione, la campionessa non perde mai la sua ironia: lo stacchetto condiviso sui social ha lasciato tutti senza parole.

Da diversi anni Paola Egonu spicca tra le più grandi campionesse di pallavolo dell’Italia e non solo. I risultati ottenuti sul campo l’hanno portata alla consacrazione e al successo, permettendole di guadagnarsi una grande popolarità anche sui social. Qui l’atleta si racconta giorno dopo giorno ai suoi seguaci, mostrandosi tra partite e allenamenti e condividendo la sua quotidianità ed i suoi pensieri.

L’anno scorso la pallavolista ha lasciato per la prima volta il suo Paese d’origine, dopo aver passato un triennio costellato dalle vittorie con l’Imoco di Conegliano, per partire alla volta della Turchia, dove ha militato nel VakifBank. La sua esperienza si è conclusa con il trionfo della squadra in occasione della Coppa di Turchia e della Champions League. Paola è stata riconosciuta in entrambe le competizioni come miglior giocatrice del torneo.

Tennis, Paola Egonu e il rito propiziatorio durante la partita: tifosi in estasi

In questi mesi la Egonu ha fatto ritorno in Italia dopo aver firmato un cospicuo contratto con il Vero Volley. L’atleta, inoltre, ha indossato nuovamente la maglietta degli Azzurri, con l’inizio dell’Europeo femminile di Volley. Paola si sta già distinguendo per il suo talento, affermandosi per l’ennesima volta come una delle migliori giocatrici nostrane. E i risultati ottenuti sono solamente una conferma.

A quanto pare, però, dietro ai suoi successi si nasconde un particolarissimo portafortuna. A mostrarlo ai fan è stata lei stessa. In un video apparso tra le sue storie di Instagram, è possibile vederla insieme ad una sua compagna di squadra impegnate a compiere quello che potremmo definire un rito propiziatorio: il loro stacchetto ha scatenato subito le reazioni del web, che non ha potuto resistere a tanta meraviglia.

https://youtube.com/shorts/BQ2T-hEHQBc?si=eAeCFL8uydNzmEBH

Sembrerebbe proprio che il lato B abbia portato una buona sorte non solo a Paola ma a tutta la sua squadra. Nella giornata di giovedì 24, infatti, l’Italia ha avuto la meglio contro la Croazia (con un 3-0) e la Egonu ha fatto emozionare il pubblico segnando un punto a dir poco spettacolare contro le avversarie.