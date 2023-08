Monica Bertini, nostalgia canaglia: il bikini fa strage di cuori

Monica Bertini, per l’amata conduttrice la pausa estiva è finita. Eppure, il volto di Pressing non ha ancora finito di sorprendere i fan sui social.

Il suo nome è ben noto agli appassionati di calcio: Monica Bertini è una delle conduttrici sportive più apprezzate e seguite degli ultimi anni. Attualmente al timone di Pressing, in passato si è fatta notare negli studi di Balalaika – Dalla Russia col pallone, Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Ora che la pausa estiva è finita, la giornalista si sta preparando per tornare dai suoi spettatori.

Classe 1983, Monica Bertini ha debuttato sul piccolo schermo dieci anni fa, dopo essere stata selezionata da Sportitalia per la conduzione di Sportitalia24. Un anno più tardi è passata a Sky Sport, per poi approdare a Mediaset. In poco tempo si è affermata come una delle conduttrici più amate dal pubblico e la presentazione di Sport Mediaset le ha permesso di raggiungere la consacrazione.

Dal 2021 è il volto di Pressing, con ottimi risultati: la Bertini può contare sul supporto di tantissimi ammiratori che, nel corso degli anni, hanno imparato a conoscerla e apprezzarla e che sono sempre pronti per sostenerla. Grazie alla sua professionalità e dedizione è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo. E il suo fascino ha certamente contribuito a farle fare breccia nei cuori dei fan.

Monica Bertini, il selfie in bikini è da perdere la testa: boom di like e commenti

Monica si è sempre contraddistinta per uno charme a cui è davvero difficile resistere. Lineamenti scolpiti, grandi occhi scuri profondi ed ammalianti ed una chioma castana ad incorniciare il suo viso raggiante: la sua è una bellezza fuori dal comune, alla quale si unisce un’avvenenza impressionante. Sono molti gli spettatori ad aver perso la testa per lei e, sui social, la giornalista è ormai una vera e propria diva.

Lei stessa è sempre attiva online, in particolare su Instagram, dove può vantare un profilo seguito da oltre 500 mila follower. Qui la Bertini si mostra spesso durante le registrazioni, ricordando agli ammiratori di seguirla tra un appuntamento e l’altro di Pressing. Non mancano, inoltre, gli scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore, che vengono puntualmente sommersi dai commenti e dai like degli utenti.

L’ultima foto apparsa sul suo profilo non è di certo sfuggita alle attenzioni di questi ultimi. La pausa estiva della conduttrice è volta al termine e Monica si sta preparando per tornare a tenere compagnia al suo affezionatissimo pubblico. Ma nonostante la fine delle sue vacanze, la nostalgia è dura da abbattere.

La conduttrice non ha resistito alla tentazione di condividere un selfie scattato proprio mentre si trovava al mare, in bikini sdraiata su un lettino. Occhiali da sole, capelli intrecciati e sorriso raggiante: la Bertini è semplicemente meravigliosa nella foto che, su Instagram, ha fatto una vera e propria strage di cuori.