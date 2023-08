Tennis, la regina di Cannes si è superata: scollatura da guinness

Tennis, la meravigliosa regina di Cannes questa volta si è proprio voluta superare. La scollatura è da far girare la testa.

Negli ultimi tempi la giocatrice si sta guadagnando una sempre più notevole popolarità. Il merito non è solo del suo impegno sul campo da tennis, ma anche dei contenuti che condivide con i follower sui social. L’atleta, infatti, è una vera e propria star con un grandissimo seguito su Instagram e TikTok. Qui si mostra tra allenamenti, match e momenti di vita quotidiana, apparendo sempre più raggiante che mai.

Sono già migliaia e migliaia gli utenti rimasti stregati dalla sua bellezza. La tennista di origine francese ha debuttato da poco nel circuito professionistico – costretta a rimanere fuori da giochi per diverso tempo a causa di un incidente – e si sta già facendo notare grazie al suo talento e alla sua dedizione. L’esordio è avvenuto due anni fa e, nel tempo, ha conquistato i suoi primi risultati.

Insieme alla passione per lo sport, però, porta avanti anche quella per i social. Lola Marandel, infatti, è molto attiva online e il suo seguito cresce giorno dopo giorno. Ogni suo post viene sommerso dai like e dai commenti dei tifosi e degli user, che è riuscita a conquistare con la sua bellezza fuori dal comune. Capelli scuri, lineamenti scolpiti e fisico da urlo: resisterle è semplicemente un’impresa.

Tennis, il look di Lola Marandel conquista tutti: eleganza e sensualità

La bella Lola ormai non è più nuova alle attenzioni del web. Gli appassionati di tennis hanno imparato a conoscerla e sono tantissimi gli utenti a cui ha rubato il cuore tra uno scatto da urlo e l’altro. L’atleta figura sicuramente tra le più affascinanti degli ultimi tempi e ha tutte le carte in regola per essere la protagonista di servizi fotografici da sogno come la sua coetanea Emma Raducanu, diventata una vera e propria promessa per il suo Paese.

La Marandel non è da meno e, al momento, ce la sta mettendo tutta per superarsi e migliorarsi sul campo. Sui social si mostra spesso tra allenamenti e competizioni, attirando sempre i commenti di supporto dei suoi ammiratori. E, vista la sua passione per il mondo del web, non mancano di certo gli aggiornamenti sulla sua vita quotidiana. Dopo aver preso parte all’ITF di Tunisia negli scorsi giorni, la giocatrice si è concessa del meritato relax.

Lola è tornata nella sua amata Cannes e, di recente, ha lasciato tutti a bocca aperta con una serie di foto scattate durante una cena a La Môme Plage. Per l’occasione, ha optato per un look elegante sfoggiando un abito tanto semplice quanto sensuale: il vestito le calza a pennello mettendo per bene in evidenza le sue forme. La scollatura, in particolare, ha scatenato le reazioni dei follower. La tennista ha messo tutto il suo splendore in mostra, con un risultato altamente apprezzato.