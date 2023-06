Lola Marandel, relax in barca: la foto in bikini fa sognare i fan

Lola Marandel, il relax è in barca. E la foto in costume fa impazzire i fan. Ecco lo scatto che lascia poco spazio all’immaginazione

I social li ha stregati con le sue foto, più che con le sue giocate. Ma i colpi, Lola Mirandel, ce li ha in tutti i sensi. Sia in campo che fuori.

In questi giorni la sua bellezza è praticamente esplosa sui social. E le sue foto hanno iniziato a girare. E molti la considerano anche una delle più belle tenniste di sempre. Insomma, c’è da dire che in questo sport sono diverse le atlete bellissime, che abbinano un fisico da urlo scolpito dai continui allenamenti, ad un viso angelico che rende il tutto quasi magico, soave. E questo è proprio il caso di Lola Mirandel, una tennista che sta facendo scoppiare il proprio profilo social, e che adesso si sta regalando qualche giorno di relax in barca, piazzando ogni tanto uno scatto piccante che fa impazzire i propri fan. Ecco l’ultimo, che non lascia davvero nessuno spazio all’immaginazione.

Lola Mirandel, lo scatto in barca mando in tilt Instagram

Il sogno nel cassetto è quello di imporsi nel circuito femminile e di arricchire sempre più il suo palmares. E il talento necessario per riuscirci, per farsi largo in questo mondo, di sicuro non le manca.

Certo, al momento Lola non ha potuto comunque mostrare tutto il suo valore in campo per via di un infortunio che l’ha costretta ai box. Una situazione che al momento comunque piace ai suoi follower sui social, che continuano a vedere delle immagini mozzafiato. Come quella che potete vedere in questo articoli, su una barca, dove la bellezza sicuramente non manca né sopra la stessa e nemmeno dietro, visto che anche il panorama intorno è davvero mozzafiato. E nell’attesa di riuscire a dare il meglio dentro il rettangolo di gioco, Lola continua a dare il meglio fuori.