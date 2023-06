Volley, il triangolo non basta: “tragedia” sfiorata

Volley, questa volta la meravigliosa giocatrice ha deciso di esagerare e, a quanto pare, il triangolo non è stato abbastanza: ci mancava poco per far scoppiare una tragedia.

Certamente sa come attirare l’attenzione dei fan: le foto sul suo profilo Instagram sono una più esplosiva dell’altra ed è impossibile non notare le sue forme da urlo, grazie alle quali ha stregato tantissimi utenti. Da sempre abituata a deliziare i fan con scatti in cui sfoggia tutta la sua sensualità, recentemente ha deciso di andare oltre ogni limite con un mini bikini che sembrerebbe proprio far fatica a contenere le sue curve avvenenti.

La 27enne è una giocatrice di pallavolo che ha militato nella Marshall University. Nel corso della sua carriera ha raggiunto diversi traguardi, ma la sua fama ormai è legata prettamente ai contenuti che condivide sui social. Tra TikTok, Instagram ed OnlyFans, ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone che la seguono con dedicazione sulle piattaforma di cui è una vera reginetta.

Kayla Simmons col tempo si è guadagnata una notevole popolarità online e il merito è del suo irresistibile fascino. Non ha solamente un bellissimo viso, ma anche un corpo mozzafiato, scolpito ed avvenente, che lei stessa mette spesso e volentieri in bella mostra. In particolare su OnlyFans, che ha descritto come un posto in cui le “mogliettine” come lei “diventano selvagge”.

Tennis, Kayla Simmons stende tutti con il suo mini bikini

Resistere al suo charme è veramente impossibile: la sua è una bellezza abbagliante e le sue curve generose riuscirebbero ad incantare chiunque. Lo sanno bene i suoi fan, che recentemente hanno rischiato grosso di fronte ad uno degli ultimi scatti condivisi dalla pallavolista. Sempre molto attiva sui social, Kayla stuzzica ogni giorno i followers. Tuttavia, questa volta sembrerebbe aver proprio deciso di esagerare.

Nella foto, che potete vedere qui sopra, la pallavolista ha sfoderato uno dei suoi tanto amati mini bikini. D’altronde la bella sta arrivando e per la 27enne è già il momento di mandare il web in delirio con le sue forme. Ciò che più ha catturato l’attenzione degli utenti è stato sicuramente il triangolo del costume camouflage, che come affermato precedentemente fa fatica a contenere il suo décolleté.

L’atleta si è sempre contraddistinta per le sue misure avvenenti e, davanti alla foto che vi abbiamo proposto, i suoi followers sono rimasti letteralmente a bocca spalancata. Kayla – che nello scatto tiene un pallone con sé mentre guarda distante dall’obiettivo – non ha paura di giocare con la sua sensualità e lo ha dimostrato anche in questa occasione.