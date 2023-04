Volley, Kayla Simmons e quello zoom esagerato: che visione

Volley, questa volta la meravigliosa Kayla Simmons si è spinta oltre ogni limite: con quello zoom ha mandato il web in delirio.

Kayla Simmons è senza dubbio una delle pallavoliste più amate del web, anche se il merito di tanta popolarità è da attribuire più che altro alle sue foto mozzafiato. La giocatrice, infatti, sui social è seguita soprattutto per gli scatti in cui sfodera tutta la sua sensualità: le sue curve da sogno hanno incantato migliaia di utenti che su Instagram la seguono quotidianamente.

La pallavolista 27enne milita da diverso tempo nella squadra della Marshall University. Kayla vive a Los Angeles e ha sempre avuto una grande passione per la disciplina. Negli anni si è fatta conoscere dai tifosi, che fin da subito non hanno potuto fare a meno di notare il suo incredibile fascino.

Lo sport non è l’unico amore dell’atleta. Nel corso del tempo si è avvicinata anche al mondo della fotografia e oggi è un’affermata modella. La pallavolista, d’altronde, è dotata di una bellezza irresistibile e per lei non è stato difficile attirare l’attenzione dei fotografi e dei brand per cui lavora.

Le sue foto in bikini o con indosso look succinti che esaltano le sue splendide forme fanno faville sui social. Per gli utenti è impossibile resisterle. Il suo profilo Instagram vanta oltre 900 mila followers e sono in tanti ad aver perso completamente la testa per lei. Dando un’occhiata al suo account, sembrerebbe che negli ultimi tempi abbia deciso di mettere da parte le competizioni di pallavolo.

Volley, Kayla Simmons manda il web in delirio con un reel

Gli scatti sensuali hanno ormai preso il sopravvento. Lei stessa non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei suoi affezionati followers. L’ultimo video condiviso dalla bella Kayla ne è la prova: questa volta la pallavolista si è voluta spingere oltre ogni limite, lasciando tutti a bocca aperta.

Nel reel, che vi proponiamo in questo articolo, sembrerebbe a bordo di un lussuoso jet privato. Nonostante la sua breve durata, il video è riuscito a mandare in delirio il web. L’affascinante pallavolista appare davanti alla telecamera giusto per qualche secondo. Ciò che più ha attirato l’attenzione dei fan sono le sue curve esplosive.

Il decolleté – messo in risalto dal mini top che indossa e che quasi fa fatica a contenere tutto – è in bella mostra. Kayla è meravigliosa come sempre. I suoi lunghi capelli biondi le scivolano sulle spalle, mentre sorride davanti alla camera. Il post è stato sommerso dai commenti dei followers, rimasti stregati dalla sua bellezza.